Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung 23/04/2026 18:02

Ngày 23-4, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhân dịp thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 21 đến 24-4.

Chuyến thăm sẽ tiếp thêm động lực mới

Nhiệt liệt chào mừng Tổng thống Lee Jae Myung và Đoàn đại biểu cấp cao Hàn Quốc thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh chuyến thăm thể hiện sự coi trọng cao độ của Chính phủ Hàn Quốc và cá nhân Tổng thống Lee Jae Myung đối với Việt Nam và quan hệ hai nước.

Ông tin tưởng chuyến thăm sẽ tiếp thêm động lực mới thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc phát triển thực chất, hiệu quả và toàn diện hơn nữa trong thời gian tới.

Thủ tướng cũng đánh giá cao kết quả cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: NHẬT BẮC

Chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Chính phủ và nhân dân Hàn Quốc đã đạt được trong thời gian qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ tin tưởng Hàn Quốc sẽ sớm hiện thực hóa Tầm nhìn "Đất nước nơi người dân làm chủ, Đại Hàn Dân Quốc cùng nhau hạnh phúc".

Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chuyển lời thăm hỏi và lời mời Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok sớm thăm Việt Nam.

Tổng thống Lee Jae Myung cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Thủ tướng Lê Minh Hưng, các lãnh đạo và nhân dân Việt Nam đã dành cho cá nhân và Đoàn. Ông chúc mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng được tín nhiệm bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ và tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng, Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục đạt nhiều thành công hơn nữa trong thời gian tới.

Tổng thống Lee Jae Myung cũng chúc mừng những thành tựu nổi bật mà Việt Nam đã đạt được trong phát triển đất nước cũng như vai trò, vị thế quốc tế ngày càng gia tăng. Ông nhận định hai nước đang có những điều kiện rất thuận lợi để định hình tầm nhìn chiến lược mới cho hợp tác, kiến tạo cơ hội cùng phát triển và hướng tới tương lai thịnh vượng chung bền vững.

Tổng thống Lee Jae Myung khẳng định Hàn Quốc sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trên chặng đường hiện thực hóa các mục tiêu phát triển, đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại đến năm 2030, và trở thành nước phát triển, thu nhập cao đến năm 2045.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng về những bước phát triển sâu rộng của quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc sau gần 35 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao. Ảnh: NHẬT BẮC

Đưa thương mại Việt Nam- Hàn Quốc đạt 150 tỉ USD vào năm 2030

Để triển khai hiệu quả, thực chất quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị trên cơ sở mở rộng hợp tác thực chất về quốc phòng, an ninh và ngoại giao.

Cùng với đó, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có giữa hai nước, tạo cơ sở chính trị vững chắc mở rộng hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực.

Về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng hai bên cần đẩy mạnh liên kết kinh tế tập trung vào đổi mới và nâng cao chất lượng hợp tác.

Ông đề nghị hai bên phối hợp triển khai các nhóm nhiệm vụ tại Kế hoạch hành động thực hiện mục tiêu kim ngạch thương mại song phương lên 150 tỉ USD theo hướng cân bằng hơn vào năm 2030; tiếp tục mở cửa thị trường cho hàng hóa hai nước.

Thủ tướng đề nghị Hàn Quốc hỗ trợ tăng cường tỉ lệ nội địa hóa và sự tham gia của các doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi cung ứng sản xuất của Hàn Quốc; có các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Hàn Quốc; chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực đổi mới tài chính, thanh tra, giám sát ngân hàng và vận hành, tham gia vào các Trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; gắn kết chiến lược trong việc bảo đảm an ninh năng lượng bền vững giữa hai nước; mở rộng hợp tác nguồn nhân lực, văn hóa, du lịch, đẩy mạnh giao lưu nhân dân hai nước.

Tổng thống Lee Jae Myung nhất trí với các đề xuất của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ông khẳng định sẽ phối hợp với Việt Nam tìm kiếm biện pháp đưa thương mại hai nước đạt 150 tỉ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng hơn; tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu của Hàn Quốc.

Thành công của Việt Nam cũng là thành công của Hàn Quốc

Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Lê Minh Hưng cảm ơn và đề nghị Tổng thống Lee Jae Myung và Chính phủ Hàn Quốc tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi chính đáng của cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc, tiếp tục đơn giản hóa thủ tục tiến tới miễn thị thực cho công dân Việt Nam.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam cũng sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Hàn Quốc yên tâm sinh sống, học tập và làm việc lâu dài tại Việt Nam.

Tổng thống Lee Jae Myung đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác dài hạn và chiến lược không chỉ trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, năng lượng mà còn trong lĩnh vực khoa học công nghệ, lao động, chuỗi cung ứng...

Tổng thống Lee Jae Myung khẳng định thành công của Việt Nam cũng là thành công của Hàn Quốc, hai bên cần tăng cường trao đổi thúc đẩy hợp tác song phương ở tầm cao nhất, hướng tới thịnh vượng chung bền vững.

Tổng thống mong muốn Chính phủ Việt Nam tích cực hỗ trợ giải quyết các vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, tạo điều kiện để doanh nghiệp Hàn Quốc có cơ hội được tham gia các dự án hạ tầng chiến lược của Việt Nam như điện hạt nhân, cơ sở hạ tầng, đường sắt tốc độ cao.

Tổng thống cũng cho biết Hàn Quốc sẽ xem xét tích cực việc tăng hạn ngạch tiếp nhận lao động Việt Nam cũng như mở rộng các ngành nghề tiếp nhận lao động và tăng cường hợp tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.

*Chiều cùng ngày, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Lee Jae Myung cùng tham dự và phát biểu tại Tọa đàm bàn tròn doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc và Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc: Nâng cao quan hệ đối tác công nghiệp, đầu tư và khoa học công nghệ với sự tham dự của các doanh nghiệp hàng đầu hai nước.