Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung 23/04/2026 14:28

(PLO)- Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh chuyến thăm thể hiện sự coi trọng cao độ của Chính phủ Hàn Quốc và cá nhân Tổng thống Lee Jae Myung đối với Việt Nam.

Sáng 23-4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đang thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam.

Tại hội kiến, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh chuyến thăm thể hiện sự coi trọng cao độ của Chính phủ Hàn Quốc và cá nhân Tổng thống Lee Jae Myung đối với Việt Nam cũng như quan hệ hai nước, đồng thời tiếp thêm động lực mới cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc.

Tổng thống Lee Jae Myung khẳng định Hàn Quốc sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trên chặng đường hiện thực hóa các mục tiêu phát triển quan trọng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng hai bên cần đẩy mạnh liên kết kinh tế, tập trung vào đổi mới và nâng cao chất lượng hợp tác trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, tài chính, ngân hàng và hợp tác phát triển. Đồng thời, đề nghị hai bên phối hợp triển khai các nhóm nhiệm vụ trong Kế hoạch hành động nhằm thực hiện mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 150 tỉ USD theo hướng cân bằng hơn vào năm 2030.

Tổng thống Lee Jae Myung đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác dài hạn và chiến lược không chỉ trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, năng lượng mà còn mở rộng sang khoa học công nghệ, lao động và chuỗi cung ứng.

Ông cũng bày tỏ mong muốn Chính phủ Việt Nam hỗ trợ giải quyết các vướng mắc của doanh nghiệp Hàn Quốc, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia các dự án hạ tầng chiến lược của Việt Nam.