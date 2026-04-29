Tuổi trẻ TP.HCM chào cờ và phát động hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' 29/04/2026 13:13

(PLO)- Lễ chào cờ đặc biệt với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi” diễn ra tại Hội trường Thống Nhất, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, khơi dậy ý chí dấn thân, trách nhiệm của thanh niên hôm nay.

Ngày 29-4, tại Hội trường Thống Nhất, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM tổ chức lễ chào cờ đặc biệt với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhằm chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2026).

Chương trình diễn ra trong bối cảnh cả nước hướng về miền Nam, về Sài Gòn - Gia Định lịch sử, qua đó lan tỏa tinh thần yêu nước, khơi dậy ý chí dấn thân, cống hiến của thế hệ trẻ.

Đông đảo đại biểu, đoàn viên, thanh niên tham dự lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.



Phát biểu tại chương trình, anh Lê Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM cho biết Thanh niên thành phố luôn phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, đóng góp sức lực, trí tuệ, thậm chí là xương máu cho sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.

Lễ chào cờ đặc biệt mang tên "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đã khơi dậy mạnh mẽ trong mỗi thanh niên hôm nay niềm tự hào, hạnh phúc dưới bầu trời hòa bình.

“Từ các phong trào thanh niên Tiền phong Nam Bộ, học sinh, sinh viên Sài Gòn - Gia Định xuống đường đấu tranh, đến các thế hệ thanh niên xung phong tham gia lao động sản xuất sau ngày đất nước thống nhất, tinh thần cống hiến ấy luôn được tiếp nối.

Đó là giá trị cốt lõi mà tổ chức Hội luôn chú trọng xây dựng: một thế hệ thanh niên giàu lòng yêu nước, tự hào dân tộc, sẵn sàng dấn thân vì sự phát triển của đất nước và thành phố” - anh Tuấn Anh nói.

Đông đảo thanh niên tham dự buổi lễ chào cờ.

Từ đó, Phó Bí thư Thành Đoàn TP.HCM mong muốn lan tỏa tinh thần yêu nước, ý thức tri ân, thôi thúc thanh niên học tập, rèn luyện, phát huy bản lĩnh, sức trẻ và sáng tạo để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Xúc động có mặt tại chương trình, bà Trương Mỹ Lệ (bí danh Tư Liêm), nguyên Quyền Bí thư Thành đoàn Sài Gòn - Gia Định, đã chia sẻ những ký ức xúc động về 5 điểm khởi nghĩa do lực lượng Thành đoàn đảm trách trong Chiến dịch Hồ Chí Minh.

﻿ Lễ chào cờ đặc biệt với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi” diễn ra tại Đặc khu Côn Đảo.

Bà gửi gắm tới thế hệ trẻ hôm nay: “Trong thời chiến, thế hệ đi trước đã cống hiến hết mình cho độc lập dân tộc. Trong thời bình, thanh niên cần tiếp tục nỗ lực học tập, nâng cao trình độ, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển”.

Dịp này, ban tổ chức đã trao 10 phần quà đến các gia đình chính sách trên địa bàn, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cộng đồng.

Được biết, Lễ chào cờ và phát động hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được tổ chức đồng loạt tại Hội trường Thống Nhất (phường Bến Thành), Nhà truyền thống Thủ Dầu Một (phường Thủ Dầu Một), Nhà Má Tám Nhung (phường Vũng Tàu) và các điểm do cơ sở Hội đăng cai, gắn với những địa bàn khởi nghĩa giành chính quyền trong Chiến dịch Hồ Chí Minh do Thành đoàn Sài Gòn - Gia Định phụ trách.

Đồng thời, phong trào được phát động đến 100% Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tại các xã, phường, đặc khu trên địa bàn TP.HCM, tổ chức lễ chào cờ tại các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ.

Đây là hoạt động thiết thực của thanh niên TP.HCM nhằm cụ thể hóa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp niềm tự hào và lòng tri ân các thế hệ đi trước.