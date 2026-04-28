Nhiệt điện Phú Mỹ đảm bảo cung cấp điện trong dịp Lễ 30-4 28/04/2026 13:03

(PLO)- Để đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục trong dịp Lễ 30-4, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ (đơn vị thành viên của EVNGENCO3) đã lập kế hoạch, đảm bảo công tác sản xuất điện, nhất là giai đoạn cao điểm mùa khô sắp tới.

Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ hiện đang quản lý vận hành 04 nhà máy điện tuabin khí chu trình hỗn hợp (Phú Mỹ 1, Phú Mỹ 2.1, Phú Mỹ 2.1 mở rộng và Phú Mỹ 4), bao gồm 13 tổ máy phát điện với tổng công suất là 2.540 MW. Tổng sản lượng điện lũy kế từ khi đi vào hoạt động đến ngày 15/4/2026 đạt hơn 348 tỉ kWh.

Từ đầu năm đến ngày 15-4, sản lượng điện của Công ty là 2,41 tỉ kWh. Thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty Phát điện 3, Công ty xác định nhiệm vụ trọng tâm là đảm bảo độ khả dụng cao nhất của các tổ máy, vận hành an toàn, tin cậy và linh hoạt trong mọi tình huống, đáp ứng theo huy động của Công ty vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia (NSMO) nhất là trong thời gian nghỉ lễ 30-4 và cao điểm mùa khô năm 2026.

Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ quản lý vận hành 4 nhà máy nhiệt điện khí.

Công ty đã triển khai các giải pháp đảm bảo sẵn sàng khả dụng cao, bố trí phương thức vận hành các tổ máy hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm điện tự dùng, đảm bảo cung ứng đủ nhiên liệu khí, dầu để phục vụ sản xuất, đồng thời duy trì các điều kiện an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường theo quy định. Phối hợp với Công ty EPS đẩy mạnh công tác kiểm tra, khắc phục các tồn tại, đảm bảo các tổ máy sẵn sàng đáp ứng phương thức vận hành của hệ thống điện; chuẩn bị vật tư thiết bị dự phòng, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại để đảm bảo xử lý nhanh sự cố phát sinh.

Ngoài ra, công ty cũng tập trung đảm bảo công tác tuần tra của lực lượng bảo vệ tại các khu vực sản xuất và các vị trí trọng yếu; hệ thống chiếu sáng, camera an ninh hoạt động ổn định; triển khai các phương án bảo vệ an toàn, phòng chống cháy nổ cho các nhà máy; lập lịch trực tăng cường của Lãnh đạo, cán bộ, lực lượng tự vệ trước, trong các ngày lễ.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng bộ và tinh thần trách nhiệm cao của tập thể CBCNV, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đã và đang nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo vận hành các tổ máy an toàn, liên tục, góp phần giữ vững an ninh năng lượng Quốc gia, cung ứng điện trong đợt nghỉ lễ của cả nước.