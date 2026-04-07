Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp TP tại Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ 07/04/2026 09:01

Đây là hoạt động trọng điểm nằm trong kế hoạch đảm bảo an toàn PCCC đợt cao điểm trên địa bàn TP.HCM. Trong đợt diễn tập tại Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đã có tới 400 người tham gia.

Trong đó, lực lượng nòng cốt bao gồm Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07), Phòng Cảnh sát Giao thông (PC08), Phòng Cảnh sát Cơ động (PK02), Công an phường Phú Mỹ và Đồn Công an Khu công nghiệp Tân Thành.

Bên cạnh đó là sự phối hợp của lực lượng PCCC&CNCH cơ sở, chuyên ngành từ các đơn vị như: Nhà máy Đạm Phú Mỹ, Chi nhánh khí Đông Nam Bộ, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ, cùng các cơ quan y tế, điện lực và cấp nước địa phương.

Tình huống sự cố giả định là khu vực bồn dầu DO Nhà máy điện Phú Mỹ 1 bị sét đánh, trong khi hệ thống chống sét đang được bảo dưỡng, sửa chữa, gây cháy nổ, tràn dầu xuống lòng đê bao.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, lực lượng PCCC&CNCH tại chỗ của công ty đã nhanh chóng triển khai các hoạt động ứng cứu như: cắt điện khu vực, kích hoạt hệ thống làm mát các bồn lân cận và sử dụng lăng phun bọt để khống chế ngọn lửa.

Tiếp đó, Công ty đã liên hệ với các đơn vị xung quanh, cơ quan chức năng, lực lượng chữa cháy địa phương triển khai đội hình hiệp đồng chữa cháy theo đúng kịch bản. Tổ chức cứu nạn người bị kẹt và huy động các phương tiện chuyên dụng để dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Buổi diễn tập đã được triển khai thành công, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị. Ban Chỉ huy đã tổ chức họp rút kinh nghiệm, đánh giá cao công tác chuẩn bị, tinh thần trách nhiệm và khả năng phối hợp nhịp nhàng của các đơn vị.

Buổi thực tập đã giúp cán bộ công nhân viên công ty và các đơn vị trong cụm Khí – Điện – Đạm Phú Mỹ, các lực lượng chức năng nắm vững quy trình phối hợp xử lý, sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp tại cơ sở năng lượng trọng điểm.