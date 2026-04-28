'Chuyến tàu đoàn viên' tái hiện ký ức lịch sử dịp 30-4 và 1-5 28/04/2026 10:00

(PLO)- Chuyến tàu đoàn viên: Chạm vào ký ức, viết tiếp tự hào là cách tiếp cận mới nhằm đưa lịch sử đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam (30-4) và Ngày Quốc tế Lao động (1-5), từ ngày 27-4 đến 3-5-2026, tại Hà Nội sẽ diễn ra hành trình trải nghiệm đặc biệt mang tên Chuyến tàu đoàn viên: Chạm vào ký ức, viết tiếp tự hào trên tuyến Tàu Hà Nội 5 Cửa Ô, xuất phát từ Ga Hà Nội.

Sự kiện được tổ chức nhằm mang đến cho người dân và du khách một không gian trải nghiệm giàu cảm xúc, nơi lịch sử được tái hiện sống động thông qua hình ảnh, khẩu hiệu và các biểu tượng gắn liền với những giai đoạn kháng chiến của dân tộc.

Không đơn thuần là một chuyến tham quan, hành trình được thiết kế như một “chuyến trở về” với những dấu mốc thiêng liêng trong lịch sử. Không gian trên tàu được làm mới, tái hiện bối cảnh của những năm tháng chiến tranh, gợi nhắc thời khắc đất nước thống nhất – khi Bắc - Nam nối liền một dải, hàng triệu gia đình vỡ òa trong niềm vui đoàn tụ.

Theo ban tổ chức, thông qua hình thức thể hiện trực quan và tương tác, hành khách không chỉ quan sát mà còn có thể “chạm” vào lịch sử, cảm nhận rõ hơn giá trị của hòa bình, độc lập và sự đoàn viên.

Chuyến tàu thu hút sự quan tâm của các bạn trẻ nước ngoài.

Trong khuôn khổ chương trình, người tham gia sẽ được trải nghiệm nhiều hoạt động như tham quan không gian tái hiện lịch sử, check-in với hình tượng người lính trong dịp lễ, cùng các điểm dừng mang tính biểu tượng của Hà Nội xưa.

Bên cạnh yếu tố văn hóa – lịch sử, hành trình còn kết hợp giới thiệu ẩm thực truyền thống của Thủ đô với các món quen thuộc như kem Tràng Tiền, khoai lang nướng, chè lam, bánh xu xê, trà sen… góp phần tạo nên trải nghiệm trọn vẹn cho du khách.

Đại diện đơn vị tổ chức cho biết chương trình không chỉ hướng tới mục tiêu giải trí mà còn góp phần kết nối các thế hệ, lan tỏa niềm tự hào dân tộc, đồng thời làm mới các sản phẩm du lịch văn hóa của Hà Nội theo hướng gần gũi, sáng tạo hơn.

Người tham gia sẽ được trải nghiệm nhiều hoạt động.

Chuyến tàu đoàn viên: Chạm vào ký ức, viết tiếp tự hào diễn ra tại Tàu Hà Nội 5 Cửa Ô, khởi hành từ Ga Hà Nội. Thông tin chi tiết được cung cấp qua website chính thức của chương trình Hanoitrain.vn và Hotline: 1900 2695.