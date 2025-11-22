Lần đầu tái hiện hành trình 150 năm lịch sử đồng tiền Việt 22/11/2025 14:10

(PLO)- Lần đầu tiên, một không gian văn hóa tài chính có chiều sâu được tái hiện với hơn 1.500 hiện vật quý hiếm tại Triển lãm “Đồng tiền Việt Nam - Hành trình theo dòng chảy lịch sử dân tộc” do Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 tổ chức sáng 22-11.

Không đơn thuần là trưng bày hiện vật, triển lãm là hành trình ngược dòng thời gian, đưa người xem trở về các cột mốc phát triển của đất nước, từ thời kỳ thuộc địa đến độc lập, thống nhất và hội nhập.

Hơn 1.500 hiện vật quý hiếm, trải dài từ năm 1875 đến nay, được sưu tầm và giới thiệu như tờ bạc Đông Dương, Giấy bạc “Cụ Hồ”, tiền kháng chiến, tín phiếu, phiếu mua hàng, tiền xu,… cho đến tiền polymer hiện tại.

Mỗi hiện vật được gìn giữ, nâng niu, như những nhân chứng sống của từng thời kỳ. Mỗi đồng xu, tờ tiền đều khắc họa hình ảnh đất nước, con người, văn hóa, tinh thần Việt Nam, qua đó tạo nên bức tranh lớn về dòng chảy lịch sử của dân tộc, lịch sử của một đất nước kiên cường, giản dị mà tự hào.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh: "Triển lãm này là nơi trình bày lại lịch sử tiền tệ, truyền tải những câu chuyện về cả một thời gian khó, một thời đoàn kết và nỗ lực vượt khó của nhiều thế hệ ngành Ngân hàng gắn liền với các giai đoạn phát triển của đất nước.

Đây cũng là dịp để thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về lịch sử tiền tệ Việt Nam, sự gian khó và tinh thần cống hiến của các thế hệ đi trước. Từ đó, các bạn thêm trân trọng giá trị lao động, những đóng góp của thế hệ cha anh và giá trị của hòa bình, ổn định hôm nay".

Ông Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc NHNN cho biết: Triển lãm không chỉ góp phần phản ánh lịch sử đấu tranh, xây dựng và phát triển đất nước qua hành trình của đồng tiền Việt Nam, mà còn là dịp để giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức ngành ngân hàng.

Triển lãm mở cửa miễn phí vào các ngày cuối tuần từ nay đến hết tháng 4-2026, dành cho khách tham quan từ 14 tuổi trở lên. Đây sẽ là không gian triển lãm hấp dẫn với nhiều đối tượng tham quan, đặc biệt là những nhà sưu tập, người nghiên cứu về văn hóa, cổ vật, những người quan tâm đến lĩnh vực tài chính - ngân hàng và các bạn trẻ có niềm yêu thích với văn hóa, lịch sử dân tộc.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng (áo xanh, đứng giữa) cùng lãnh đạo thành phố, nguyên lãnh đạo cấp cao của ngành Ngân hàng tham quan triển lãm. Ảnh: T.L

Triển lãm trưng bày hơn 1.500 hiện vật từ năm 1875 đến nay. Ảnh: T.L

Mỗi tờ tiền đều khắc họa hình ảnh đất nước, con người, văn hóa, tinh thần Việt Nam, qua đó tạo nên bức tranh lớn về dòng chảy lịch sử của dân tộc, lịch sử của một đất nước kiên cường, giản dị mà tự hào. Ảnh: T.L