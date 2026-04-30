Nhiều bệnh truyền nhiễm gia tăng 30/04/2026 14:35

(PLO)- Trong 1 tháng qua, nhiều bệnh truyền nhiễm gia tăng, đặc biệt là sốt xuất huyết và tay chân miệng, đã ghi nhận ca tử vong.

Bộ Y tế vừa công bố số liệu chi tiết về tình hình các loại dịch bệnh truyền nhiễm trên cả nước từ ngày 18-3 đến 18-4, ghi nhận sự gia tăng mạnh của bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng.

Cụ thể, cả nước ghi nhận 6.408 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 1 ca tử vong.

Tích lũy từ ngày 14-12-2025 đến nay, toàn quốc có 44.965 trường hợp mắc bệnh và 5 ca tử vong. So với cùng kỳ năm 2025, số ca mắc sốt xuất huyết hiện cao hơn 1,8 lần và số trường hợp tử vong cao hơn 2 ca.

Bệnh tay chân miệng cũng ghi nhận mức tăng đáng báo động với 11.808 trường hợp mắc và 3 ca tử vong trên cả nước. Tích lũy từ 14-12-2025 đến nay, cả nước đã có 34.432 trường hợp mắc tay chân miệng, trong đó 8 ca tử vong. So với cùng kỳ năm 2025, số lượng ca mắc bệnh tay chân miệng cao hơn 2,5 lần.

Khu vực điều trị bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội). Ảnh: TT

Đối với COVID-19, cả nước ghi nhận 302 trường hợp mắc mới và không có ca tử vong nào. Tích lũy từ 14-12-2025 đến nay, toàn quốc ghi nhận tổng cộng 356 trường hợp mắc cùng 1 ca tử vong. So với cùng kỳ năm 2025, số ca mắc COVID-19 cao gấp 4,4 lần.

Trong khi đó, bệnh cúm lại cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt khi cả nước ghi nhận 17.894 trường hợp và không có ca tử vong nào. Tích lũy từ đầu năm 2026 đến hết tháng 3-2026, toàn quốc có 52.865 trường hợp mắc cúm và không có trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm ngoái, số ca mắc cúm giảm 15,1%.

Đáng chú ý, bệnh viêm màng não do não mô cầu ghi nhận 5 trường hợp mắc và 2 ca tử vong trong tháng, đưa con số tích lũy lên 26 ca mắc và 4 ca tử vong, cao hơn 10 trường hợp so với cùng kỳ năm 2025.

Về tình hình nhiễm HIV/AIDS, từ ngày 18-3 đến 18-4, cả nước phát hiện mới 763 trường hợp HIV dương tính và 232 trường hợp tử vong. Tính từ đầu năm 2026 đến tháng 4-2026, toàn quốc ghi nhận 2.766 trường hợp phát hiện mới dương tính với HIV.

Bên cạnh các bệnh truyền nhiễm, ngộ độc thực phẩm cũng là một điểm nóng trong tháng qua. Toàn quốc ghi nhận 7 vụ ngộ độc thực phẩm, làm 349 người mắc và không có trường hợp tử vong nào. Như vậy, từ ngày 18-12-2025 đến ngày 17-4-2026, cả nước đã xảy ra 27 vụ ngộ độc thực phẩm làm 849 người mắc, trong đó có 3 ca tử vong.

Một số vụ việc điển hình gây hậu quả lớn bao gồm vụ ngộ độc tại bếp ăn trường học ở TP.HCM làm 185 người mắc, mẫu phân xét nghiệm dương tính với vi khuẩn Salmonella; vụ tại bếp ăn tập thể ở TP.HCM làm 11 người mắc; vụ nghi do bánh mì tại Đắk Lắk làm 80 người mắc; vụ việc tại bếp ăn trường học ở Hà Nội làm 53 người mắc; và vụ tại bếp ăn trường học ở Sơn La phát hiện vi khuẩn tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus).