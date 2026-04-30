Khỉ hoang liên tiếp cắn khách du lịch trên đường ven biển ở Đắk Lắk 30/04/2026 10:19

(PLO)- Nhiều khách du lịch đến Đắk Lắk đã bị khỉ hoang cắn, phải nhập viện điều trị, tiêm huyết thanh kháng dại.

Ngày 30-4, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Phú Yên (Đắk Lắk), cho biết vừa qua đã tiếp nhận năm trường hợp là du khách bị khỉ cắn khi di chuyển trên đường ven biển Phước Tân - Bãi Ngà, xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk.

Du khách chơi đùa, chụp hình cùng khỉ ở Hòa Xuân. Ảnh: M.N

Theo báo cáo, các bệnh nhân bị khỉ cắn nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc tốt. Sau khi tiếp nhận, bệnh viện đã tiến hành khám, phân loại, đánh giá mức độ tổn thương, xử trí vết thương và tư vấn nguy cơ bệnh dại. Phía bệnh viện cũng thực hiện các biện pháp dự phòng sau phơi nhiễm đối với từng trường hợp bệnh nhân.

Trong số những người bị khỉ cắn, có ba trường hợp bị đa vết thương, tổn thương diện rộng ở nhiều vị trí khác nhau, tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng và phơi nhiễm bệnh dại. Các bệnh nhân được làm sạch vết thương, khâu, băng bó và chỉ định điều trị phù hợp, tiêm huyết thanh kháng dại.

Hai trường hợp còn lại có mức độ tổn thương nhẹ hơn, không ghi nhận vết thương diện rộng. Tuy nhiên, các bệnh nhân vẫn được tiêm huyết thanh kháng dại và hướng dẫn theo dõi, tiêm phòng đầy đủ theo lịch.

Liên quan vụ việc, lãnh đạo UBND xã Hòa Xuân, cho biết địa phương sẽ cử lực lượng kiểm tra, cắm biển cảnh báo du khách không tiếp xúc gần với khỉ, hay cho khỉ ăn tại khu vực xuất hiện khỉ hoang.