Bác sĩ Phạm Thanh Việt làm Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy 30/04/2026 10:10

(PLO)- Bộ trưởng Bộ Y tế ký quyết định bổ nhiệm bác sĩ Phạm Thanh Việt giữ chức Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy với thời hạn 5 năm nhằm kiện toàn bộ máy lãnh đạo tại đơn vị.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan vừa ký quyết định về việc bổ nhiệm ông Phạm Thanh Việt, Phó giám đốc phụ trách, quản lý, điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy.

Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày 24-4-2026.

Trước khi được bổ nhiệm vào vị trí cao nhất của đơn vị, bác sĩ Phạm Thanh Việt từng đảm nhiệm vai trò Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp kiêm phụ trách Phòng Trang thiết bị y tế.

Tháng 3-2024, ông được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy. Đến tháng 8-2025, ông tiếp tục được giao trọng trách Phó giám đốc phụ trách, quản lý, điều hành bệnh viện trước khi chính thức được bổ nhiệm làm Giám đốc.

Bác sĩ Phạm Thanh Việt, tân Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Bác sĩ Phạm Thanh Việt sinh năm 1971, quê quán tại tỉnh Kiên Giang (cũ). Ông có trình độ chuyên môn là bác sĩ chuyên khoa II, tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Dược TP.HCM vào năm 1997.

Trong suốt quá trình công tác, bên cạnh việc tham gia vào các công trình nghiên cứu khoa học mang tính thực tiễn cao, bác sĩ Việt còn thường xuyên thực hiện các hoạt động nhân văn như thăm hỏi, tặng quà và trực tiếp động viên tinh thần cho những người bệnh đang điều trị.

Bệnh viện Chợ Rẫy là bệnh viện hạng đặc biệt trực thuộc Bộ Y tế, đảm nhiệm các chức năng quan trọng gồm khám chữa bệnh, đào tạo và nghiên cứu khoa học. Với vị thế là bệnh viện tuyến cuối, đơn vị còn đóng vai trò hỗ trợ điều trị chuyên môn cho các bệnh viện thuộc khu vực phía Nam.

Như vậy, bên cạnh Giám đốc Phạm Thanh Việt, Ban giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy còn có hai Phó giám đốc là bác sĩ Lâm Việt Trung và dược sĩ Nguyễn Quốc Bình.

Trước đó tháng 6-2024, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế.

Cùng trong dịp này, Bộ Y tế đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc bổ nhiệm lại PGS.TS Võ Thành Toàn giữ chức vụ Phó giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM). Thời gian giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 24-3-2026.

PGS Võ Thành Toàn là chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực cơ xương khớp và chấn thương chỉnh hình. Ông từng được đào tạo chuyên sâu về phẫu thuật nội soi khớp và y học thể thao tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Singapore từ năm 2005.