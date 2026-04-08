Bệnh viện Chợ Rẫy báo động đỏ: 8 giờ nghẹt thở cứu 2 nạn nhân vụ xe khách rơi xuống vực 08/04/2026 13:57

(PLO)- 2 nạn nhân bị thương nặng nhất trong vụ xe khách rơi xuống vực ở Lâm Đồng đã được các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) mổ xuyên đêm cứu sống.

Ngày 8-4, tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết, 2 bệnh nhân trong vụ xe khách rơi xuống vực ở Lâm Đồng hôm 6-4 được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận đến đơn vị để cấp cứu và điều trị đã tạm thời qua cơn nguy kịch.

BS Nguyễn Xuân Bách - khoa Hồi sức Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy đang thăm khám cho bệnh nhân H. Ảnh: BVCR

Theo đó, 23 giờ 15 phút ngày 6-4, bệnh nhân ĐVA (30 tuổi, ngụ Phan Rí Cửa, Lâm Đồng) được chuyển đến khoa cấp cứu trong tình trạng chấn thương nặng vùng đầu, ngực và tay. Bệnh nhân bị gãy hở mất đoạn xương 1/3 dưới xương cánh tay phải, gãy liên lồi cầu xương cánh tay phải, gãy kín 1/3 dưới 2 xương cẳng tay phải, gãy kín xương vai phải; gãy xương sườn 11,12 phải, tổn thương thượng thận phải độ III…

Chỉ hơn một giờ đồng hồ sau, lúc 0 giờ 30 phút ngày 7-4, bệnh nhân thứ hai là NTH (19 tuổi ngụ Phan Rí Cửa) được chuyển đến trong tình trạng lơ mơ, đa chấn thương nặng vùng đầu mặt, tay và chân. Bệnh nhân đã được tiến hành hồi sức tích cực thở oxy, truyền máu... Đánh giá qua kết quả cận lâm sàng cho thấy, bệnh nhân H bị sốc đa chấn thương phức tạp gồm: gãy hở độ IIIA liên lồi cầu đùi phải, gãy 1/3 dưới 2 xương cẳng chân trái và gãy kín 1/3 dưới thân xương cánh tay phải, xuất huyết dưới nhện, dập phổi phải và tràn dịch màng phổi phải.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Trước tình trạng nguy kịch của 2 bệnh nhân, khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy đã kích hoạt quy trình báo động đỏ. Các chuyên gia hàng đầu từ 7 chuyên khoa: Ngoại Chấn thương chỉnh hình, Ngoại tiết niệu, Ngoại thần kinh, Ngoại Gan Mật Tụy, Ngoại Tiêu hóa, Ngoại lồng ngực và Phẫu thuật mạch máu đã có mặt đông đủ.

Những gương mặt căng thẳng nhưng đầy quyết đoán tập trung bên bàn hội chẩn. Tất cả cùng hội tụ trong một cuộc hội chẩn khẩn cấp. Không có ranh giới giữa các chuyên khoa, chỉ có một mục tiêu duy nhất giành lại sự sống cho bệnh nhân. Phương án điều trị tối ưu được đưa ra ngay trong đêm: Mổ cấp cứu cho 2 bệnh nhân tức khắc.

Ca mổ kéo dài hơn 8 tiếng đồng hồ đến sáng ngày 7-4 thì hoàn tất và chuyển 2 bệnh nhân về hậu phẫu để tiếp tục theo dõi.

BSCKII Quách Tiến Dũng, Khoa Ngoại thần kinh chia sẻ, đến 14 giờ 30 phút ngày 7-4, bệnh nhân A được chuyển lên khoa Ngoại thần kinh trong tình trạng tỉnh táo, không yếu liệt. Tại đây, bệnh nhân được theo dõi sát để tiếp tục điều trị các chấn thương liên quan thần kinh.

Riêng bệnh nhân H, sau phẫu thuật được chăm sóc tích cực tại khoa Hồi sức cấp cứu. BS Nguyễn Xuân Bách, khoa Hồi sức Cấp cứu cho biết, tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân H có cải thiện hơn, huyết áp ổn định, nhưng vẫn còn lơ mơ, nặng. Hiện tại, bệnh nhân vẫn đang tiếp tục thở máy, đồng thời được theo dõi sát sau phẫu thuật.

Các BS đang chăm sóc 2 bệnh nhân sau phẫu thuật. Ảnh: BVCR

Một chuyên gia cấp cao về y tế nhận định "Đây là những ca lâm sàng điển hình của sốc đa chấn thương phức tạp. Trong đó bệnh nhân A bị gãy hở mất đoạn xương cánh tay kèm chấn thương thận độ III là một thách thức lớn. Nguy cơ mất máu và nhiễm trùng cực cao.

Riêng tình trạng bệnh nhân H còn nguy hiểm hơn khi bị xuất huyết dưới nhện (chảy máu não), dập phổi và gãy hở độ IIIA liên lồi cầu đùi.

Trong y khoa, độ IIIA là mức độ tổn thương phần mềm rất nặng, nguy cơ hoại tử và phải đoạn chi là rất lớn nếu không được xử lý chính xác. Việc các bác sĩ Chợ Rẫy kích hoạt báo động đỏ và hội chẩn đa chuyên khoa ngay lập tức là một quyết định sống còn.

Việc phối hợp giữa Ngoại thần kinh để kiểm soát xuất huyết não và Ngoại chấn thương để cố định xương giúp bệnh nhân tránh được các biến chứng chồng chéo. Ca mổ kéo dài 8 tiếng đồng hồ liên tục chứng tỏ sự bền bỉ và tay nghề cực cao của đội ngũ phẫu thuật viên.

Được biết đây là 2 nạn nhân bị thương nặng nhất trong số 11 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khi xe khách rơi xuống vực làm 4 người tử vong chiều 6-4 tại Hòa Thắng, Lâm Đồng.