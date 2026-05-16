Gần 900 sinh viên Trường Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học tiếp cận cơ hội việc làm 16/05/2026 15:38

(PLO)- Trường Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học (Đại học Y Dược TP.HCM) tổ chức Ngày hội việc làm năm 2026, mang đến hàng trăm cơ hội nghề nghiệp trong và ngoài nước cho khoảng 900 học viên, sinh viên tốt nghiệp.

Ngày 16-5, Trường Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học, Đại học Y Dược TP.HCM, tổ chức “Ngày hội việc làm năm 2026 – JobFair 2025”.

Theo đó, trường đã phối hợp với nhiều đơn vị tuyển dụng, gồm các bệnh viện, công ty nhà nước, tư nhân trên địa bàn TP và một số tỉnh lân cận để kết nối, hướng tới mục tiêu hỗ trợ sinh viên, học viên tiếp cận thị trường lao động ngành khoa học sức khỏe một cách chủ động, hiệu quả.

Nhà tuyển dụng chia sẻ thông tin về việc làm đến với các sinh viên. Ảnh: NV

Sự kiện đã mang lại hàng trăm cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn, mở rộng cánh cửa việc làm cho nhân lực khối ngành Y tế kỹ thuật cao – từ điều dưỡng, gây mê hồi sức cho đến kỹ thuật xét nghiệm và phục hồi chức năng.

Theo TS Trần Thụy Khánh Linh, Hiệu trưởng Trường Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học, năm 2026 trường có khoảng 900 học viên, sinh viên tốt nghiệp. Bên cạnh chuyên môn, trường còn chú trọng đào tạo các kỹ năng mềm, kỹ năng công nghệ thông tin và năng lực thích ứng với chuyển đổi số.

TS Trần Thụy Khánh Linh, Hiệu trưởng Trường Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học, phát biểu ngày hội việc làm. Ảnh: NV

Hiện nay, xu hướng tuyển dụng trong lĩnh vực sức khỏe nói chung, ngành Điều dưỡng và Kỹ thuật Y học nói riêng đang dịch chuyển mạnh mẽ.

Các đơn vị không chỉ chú trọng năng lực thực hành chuyên môn mà kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm liên ngành, đặc biệt là khả năng ứng dụng công nghệ, thích ứng với chuyển đổi số trong môi trường làm việc rất được chú trọng.

Nắm bắt được nhu cầu thực tế, trường đã tập trung tăng cường thời lượng thực hành cho sinh viên.

"Chúng tôi đã cho sinh viên tiếp cận nhiều tình huống để giúp các em có khả năng xử lý vấn đề. Đồng thời trường cũng trang bị cho sinh viên nhiều kỹ năng mềm khác" - TS Trần Thụy Khánh Linh thông tin.

Ghi nhận tại Ngày hội việc làm năm nay, mục tiêu của các đơn vị y tế không chỉ dừng lại ở việc 'lấp đầy' các vị trí còn trống, mà còn tìm kiếm nguồn nhân lực chất lượng cao, được đào tạo bài bản.

Ngày hội việc làm với sự tham gia của nhiều sinh viên, nhà tuyển dụng. Ảnh: NV

Về khía cạnh nhà tuyển dụng, ThS-BS Cao Xuân Minh, Tổng giám đốc hệ thống Đa khoa Ngọc Minh, chia sẻ hiện phòng khám đang có nhu cầu tuyển dụng nhiều điều dưỡng, kỹ thuật viên vật lý trị liệu - phục hồi chức năng...

Tại sự kiện năm nay, ngoài mục tiêu tuyển dụng những vị trí cần thiết để phục vụ tốt công việc, Phòng khám còn muốn tìm kiếm nguồn nhân lực có chất lượng cao để phục vụ tốt nhất cho bệnh nhân.

"Phòng khám chúng tôi mong muốn tìm kiếm các ứng viên có khả năng chịu áp lực cao và đặc biệt là thái độ y đức, kỹ năng giao tiếp với người bệnh. Chúng tôi ưu tiên những ứng viên có định hướng nghề nghiệp rõ ràng, sẵn sàng dấn thân vào môi trường thực tế.

Những ứng viên trúng tuyển sẽ được tham gia ngay vào các chương trình đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn sâu để đáp ứng tiêu chuẩn của Phòng khám" - ThS-BS Cao Xuân Minh nói.

Đại diện Bệnh viện Thống Nhất cho biết cơ sở cũng đang tìm kiếm nguồn nhân lực trong khối ngành điều dưỡng cho bệnh viện.

Bệnh viện Thống Nhất là nơi tiếp nhận số lượng lớn bệnh nhân lớn tuổi, lão khoa và các trường hợp bệnh nền phức tạp. Chính vì vậy, yêu cầu hàng đầu đối với đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật viên ngoài chuyên môn cần phải có thêm kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống.

"Sinh viên phải được đào tạo bài bản, có khả năng bắt nhịp quy trình kỹ thuật cao, xử lý tình huống lâm sàng nhạy bén để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người bệnh" - vị đại diện chia sẻ.

Tại ngày hội việc làm, ngoài cơ hội làm việc trong nước, các sinh viên ngành điều dưỡng còn có cơ hội làm việc ở nước ngoài với mức lương cao và được đào tạo thêm chuyên môn tại nhiều quốc gia.