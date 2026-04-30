Từ vết mèo cắn nhỏ, người phụ nữ rơi vào sốc nhiễm khuẩn nguy kịch 30/04/2026 08:40

(PLO)- Từ vết mèo cắn tưởng nhẹ, người phụ nữ 59 tuổi rơi vào sốc nhiễm khuẩn nguy kịch, phải lọc máu liên tục, cảnh báo nguy cơ biến chứng nặng nếu chủ quan.

Ngày 30-4, Bệnh viện An Bình (TP.HCM) cho biết nơi đây vừa tiếp nhận và điều trị thành công một trường hợp sốc nhiễm khuẩn nặng xuất phát từ vết cắn của vật nuôi, cảnh báo nguy cơ biến chứng nghiêm trọng nếu chủ quan với những tổn thương tưởng chừng đơn giản.

Trước đó, ngày 23-4, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân HNP (nữ, 59 tuổi) trong tình trạng lơ mơ, tụt huyết áp, vùng cẳng chân trái có vết thương sưng nề, rỉ dịch.

Theo người nhà, ba ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân bị mèo cắn vào mặt sau cẳng chân trái gây chảy máu, đã tự xử lý rửa vết thương tại nhà và tiêm phòng dại.

Tuy nhiên, đến ngày thứ ba, vết thương do mèo cắn vẫn sưng nề, rỉ dịch, bệnh nhân mệt mỏi, sốt nhẹ, tri giác giảm dần, tiếp xúc chậm nên được đưa vào khoa cấp cứu, sau đó chuyển lên khoa hồi sức tích cực.

Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn từ đường da – niêm, kèm biến chứng tổn thương thận cấp, toan chuyển hóa nặng, rối loạn điện giải, trên nền nhiều bệnh lý mạn tính như đái tháo đường típ 2, tăng huyết áp và suy thượng thận mạn do thuốc.

Bệnh nhân được điều trị tích cực bằng thở máy, kháng sinh phổ rộng, vận mạch, bù dịch và điện giải. Tuy nhiên, tình trạng không cải thiện, huyết áp tiếp tục tụt và xuất hiện dấu hiệu tổn thương đa cơ quan.

Trước diễn tiến nguy kịch, kíp trực khoa Hồi sức tích cực đã chỉ định lọc máu liên tục. Sau hai ngày áp dụng phương pháp này kết hợp các biện pháp điều trị nội khoa, tình trạng bệnh nhân dần cải thiện, ngưng được thuốc vận mạch và cai máy thở. Đến ngày thứ ba, bệnh nhân được chuyển lên khoa Nội để tiếp tục theo dõi cho đến khi xuất viện.

Theo Bệnh viện An Bình, lọc máu liên tục là phương pháp hồi sức chuyên sâu dành cho bệnh nhân nặng, giúp loại bỏ từ từ các chất độc, dịch và điện giải dư thừa ra khỏi cơ thể. Phương pháp này đặc biệt phù hợp với các trường hợp không thể áp dụng chạy thận nhân tạo thông thường, như khi bệnh nhân tụt huyết áp. Nhờ đó, người bệnh có thêm cơ hội ổn định tình trạng và hỗ trợ phục hồi chức năng các cơ quan.

Việc triển khai thành công kỹ thuật này đánh dấu bước tiến quan trọng của bệnh viện trong điều trị hồi sức tích cực, giúp người dân tiếp cận kỹ thuật cao ngay tại địa phương, hạn chế chuyển viện xa, giảm rủi ro trong quá trình vận chuyển và tiết kiệm thời gian vàng trong cấp cứu. Hiện kỹ thuật lọc máu liên tục đã được bảo hiểm y tế chi trả theo quy định.

Bệnh viện cũng khuyến cáo, những tổn thương tưởng chừng nhỏ như trường hợp mèo cắn nêu trên, nếu không được theo dõi sát và xử trí kịp thời có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt ở người có bệnh nền. Khi có dấu hiệu bất thường, người dân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời.