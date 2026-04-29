Gần 200 bác sĩ, nhân viên y tế xuyên đêm ghép 6 tạng từ một người hiến chết não 29/04/2026 10:51

(PLO)- Từ quyết định hiến tạng của gia đình một bệnh nhân chết não, gần 200 bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Trung ương Huế trắng đêm thực hiện thành công sáu ca ghép tạng, mang lại phép màu hồi sinh cho sáu cuộc đời.

Ngày 29-4, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết bệnh viện này vừa thực hiện thành công sáu ca ghép tạng từ một người hiến chết não cho sáu bệnh nhân đang trong tình trạng bệnh lý nặng.

Trước đó, ngày 15-4, Trung tâm Ghép tạng Bệnh viện Trung ương Huế nhận được đề nghị hiến tạng từ gia đình bệnh nhân MDT (44 tuổi, ngụ TP Huế).

Các y bác sĩ mặc niệm tri ân người hiến tạng.

Bệnh nhân T nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não nặng do tai nạn, hôn mê sâu, tiên lượng tử vong. Dù đã được y bác sĩ điều trị tích cực, diễn tiến lâm sàng của bệnh nhân vẫn không cải thiện.

Ngày 16-4, sau khi hội đồng đánh giá xác nhận bệnh nhân đã chết não, hội đồng ghép tạng của bệnh viện lập tức báo cáo Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia để lựa chọn những người nhận phù hợp nhất từ danh sách chờ.

Đúng 20 giờ 45 phút ngày 16-4, sau phút mặc niệm tri ân người hiến tạng đầy xúc động, các ê kíp phẫu thuật được triển khai đồng thời tại năm phòng mổ dưới sự chỉ đạo trực tiếp của GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế.

Các bệnh nhân phục hồi tốt sau ca ghép tạng.

Gần 200 cán bộ y tế từ nhiều chuyên khoa lâm sàng, cận lâm sàng làm việc xuyên đêm với tinh thần khẩn trương, chính xác tuyệt đối.

Kết quả hậu phẫu tính đến ngày 27-4 cho thấy các bệnh nhân đều có sự phục hồi rất tích cực.

Cụ thể, bệnh nhân D (41 tuổi) sau khi ghép tim đã tỉnh táo, ăn uống được, tình trạng ổn định; bệnh nhân S (64 tuổi) sau khi ghép gan đã tỉnh táo, ăn uống được, chức năng gan phục hồi tốt.

Hai bệnh nhân P (34 tuổi) và C (30 tuổi) được ghép thận đều đã tỉnh táo, ăn uống được. Hai bệnh nhân được ghép giác mạc đã phục hồi một phần thị giác và được xuất viện ngày 18-4.