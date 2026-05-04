TP.HCM: Đẩy nhanh 100.000 căn nhà lưu trú công nhân tại các khu công nghiệp 04/05/2026 17:02

(PLO)- TP.HCM triển khai nhiều giải pháp về quỹ đất, cơ chế và hợp tác doanh nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở bức thiết của người lao động hiện nay.

Ngày 4-5, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM có buổi làm việc với Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.HCM về triển khai Tháng Công nhân lần thứ 18 năm 2026.

Buổi làm việc nhằm rà soát công tác chuẩn bị, thống nhất giải pháp triển khai hiệu quả Tháng Công nhân 2026, nâng cao đời sống và bảo vệ quyền lợi người lao động.

TP.HCM gỡ nút thắt nhà ở công nhân

Tại buổi làm việc, ông Võ Khắc Thái, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP.HCM, cho biết đơn vị đang đề xuất sắp xếp lại các thiết chế công đoàn theo mô hình phù hợp, đồng thời hoàn thiện hệ thống dữ liệu số.

Trong Tháng Công nhân năm 2026, nhiều hoạt động chăm lo sẽ được triển khai như tuần lễ Thanh niên công nhân, tuần lễ trẻ em công nhân, hỗ trợ người lao động khó khăn, dự kiến thu hút khoảng 400.000 lượt người tham gia.

Chương trình “Mái ấm Công đoàn” cũng tiếp tục được đẩy mạnh, đặc biệt LĐLĐ TP đã ký kết với bảy bệnh viện để tầm soát bệnh cho công nhân, dự kiến từ ngày 10-5 sẽ triển khai tầm soát ung thư cổ tử cung cho 50.000 nữ công nhân.

Về nhà ở, LĐLĐ TP đã ký kết với bốn đối tác gồm Tập đoàn Hoa Sen, Phú Cường Group, Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC) và LNT 7979, cam kết phát triển khoảng 100.000 căn nhà lưu trú công nhân.

Trong đó, khoảng 50.000 căn dự kiến triển khai theo hình thức cho thuê hoặc thuê mua. Theo mô hình mới, doanh nghiệp sử dụng lao động thông qua công đoàn sẽ đăng ký thuê, chi trả chi phí để công nhân được ở miễn phí hoặc chỉ đóng một phần nhỏ.

Tập đoàn Hoa Sen cam kết đầu tư ít nhất 20.000 căn; LNT 7979 dự kiến xây dựng 30.000 căn tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ; IPC phát triển các dự án tại những nơi tập trung đông công nhân như Hiệp Phước, An Phú Tây, Tân Mỹ.

Theo ông Thái, nhiều doanh nghiệp sẵn sàng chi trả chi phí thuê nhà ở xã hội thay cho công nhân nhằm giữ chân lao động và giảm chi phí vận chuyển. Hiện có ít nhất ba doanh nghiệp đăng ký thuê chỗ ở cho công nhân tại các khu vực Phú Mỹ, Tân Phú Trung và Châu Đức với quy mô hàng chục nghìn chỗ.

Kết quả khảo sát của LĐLĐ TP.HCM với 200.000 công nhân cũng cho thấy nhu cầu nhà ở rất lớn với khoảng 95% người lao động mong muốn mua nhà ở xã hội để ổn định cuộc sống, tăng mạnh so với mức khoảng 65% trước đây.

Để thúc đẩy chương trình, LĐLĐ TP đã lập tổ công tác làm việc trực tiếp với doanh nghiệp và địa phương nhằm tìm kiếm quỹ đất phù hợp, ưu tiên các dự án cách nơi làm việc không quá 10 km. Dự kiến, dự án đầu tiên sẽ khởi công vào tháng 6 tại xã Tân Vĩnh Lộc, quy mô 1.785 căn hộ trên diện tích 2,8 ha, phục vụ hơn 4.400 công nhân, nhiều dự án khác hiện đang hoàn thiện thủ tục đầu tư.

Tuy nhiên, ông Võ Khắc Thái cũng cho biết nhu cầu nhà ở của doanh nghiệp và người lao động hiện rất lớn, trong khi khả năng đáp ứng còn hạn chế. Việc phát triển nhà ở xã hội vẫn gặp khó khăn về vật tư, nhân công và thủ tục pháp lý.

Vì vậy, LĐLĐ TP kiến nghị thành phố có chính sách hỗ trợ về lãi suất, tiến độ và thủ tục pháp lý, qua đó tạo điều kiện để người lao động dễ dàng tiếp cận nhà ở.

Thông tin thêm, bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, cho biết sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM có lực lượng công nhân lớn nhất cả nước với hơn 7 triệu lao động, kéo theo nhu cầu rất lớn về nhà ở xã hội và các dịch vụ thiết yếu.

Trên cơ sở đó, bà đề nghị tổ chức công đoàn phối hợp với các xã, phường rà soát quỹ đất phát triển nhà ở xã hội, đồng thời ưu tiên các khu đất gần khu công nghiệp.

Theo bà Hạnh, cần làm rõ cơ chế và tỉ lệ đóng góp giữa công đoàn, ngân sách và chủ đầu tư nhằm bảo đảm quyền lợi thụ hưởng của người lao động. Mô hình này đã từng được triển khai tại Bình Dương và có thể nghiên cứu áp dụng phù hợp tại TP.HCM.

Bà Trương Thị Bích Hạnh cũng đề nghị LĐLĐ TP rà soát, bổ sung các chỉ tiêu cụ thể trong chương trình hoạt động, trong đó có chỉ tiêu phấn đấu 100% nữ công nhân, người lao động được tầm soát ung thư cổ tử cung.

Lấy thụ hưởng của công nhân làm thước đo hoạt động công đoàn

Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, đề nghị trong vòng một tuần, LĐLĐ TP.HCM cần công bố chương trình chăm lo đoàn viên, người lao động với phương châm lấy sự thụ hưởng của công nhân làm trung tâm.

Cùng đó, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có uy tín, ngang tầm nhiệm vụ là then chốt, củng cố tổ chức công đoàn vững mạnh, trở thành chỗ dựa tin cậy của người lao động.

Ông nhấn mạnh ba mục tiêu này là sự cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến thăm, làm việc với công nhân TP.HCM vừa qua.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc yêu cầu LĐLĐ TP.HCM rà soát, tham mưu xây dựng cơ chế vận hành thông suốt, đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị, trong đó công đoàn giữ vai trò chủ trì, phối hợp; đồng thời xác định rõ cơ chế, thiết chế và mô hình tổ chức thực hiện.

Ông cũng yêu cầu tổ chức công đoàn cần hệ thống hóa các hoạt động thành thiết chế cụ thể và công bố rộng rãi. Chẳng hạn, thông qua các hoạt động như giải chạy nâng cao sức khỏe, vận động nguồn lực cho chương trình chăm sóc sức khỏe người lao động, hướng tới mục tiêu 100% nữ công nhân được tầm soát ung thư cổ tử cung.