Côn Đảo có 7 trụ nước uống sạch miễn phí phục vụ người dân, du khách

(PLO)- Trường Đại học Tài chính - Marketing tài trợ cho đặc khu Côn Đảo (TP.HCM) bảy trụ nước uống sạch tại vòi, lắp đặt tại những khu vực công cộng, điểm tham quan đông người phục vụ miễn phí cho người dân và du khách.

Chiều ngày 3-5, tại đặc khu Côn Đảo (TP.HCM), Trường Đại học Tài chính - Marketing phối hợp với UBND đặc khu Côn Đảo tổ chức lễ khánh thành, đưa vào sử dụng hệ thống trụ nước uống sạch tại vòi phục vụ miễn phí cho người dân và du khách.

Hệ thống nước sạch này do Trường Đại học Tài chính - Marketing tài trợ với tổng kinh phí 300 triệu đồng.

Trường Đại học Tài chính - Marketing phối hợp với UBND đặc khu Côn Đảo tổ chức lễ khánh thành, đưa vào sử dụng hệ thống trụ nước uống sạch tại vòi phục vụ miễn phí người dân và du khách.



Các trụ nước được lắp đặt tại những khu vực công cộng, điểm tham quan đông người, tạo điều kiện thuận lợi để người dân và du khách dễ dàng tiếp cận nguồn nước uống sạch.

Việc khánh thành và đưa vào sử dụng hệ thống trụ nước uống sạch tại vòi không chỉ mang ý nghĩa về hạ tầng, đây còn là giải pháp cụ thể nhằm giảm thiểu rác thải nhựa, hạn chế sử dụng chai nước dùng một lần, vấn đề đang gây áp lực lớn đối với môi trường biển đảo.

Qua đó, góp phần bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên, giữ gìn cảnh quan xanh – sạch – đẹp, hướng tới mục tiêu xây dựng đặc khu Côn Đảo trở thành điểm đến xanh, thân thiện, gắn phát triển du lịch với bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng.