Sau sáp nhập, giá nước sạch tại Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ ra sao? 21/04/2026 13:49

(PLO)- Giá nước sạch sinh hoạt tại Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ sẽ tiếp tục áp dụng như trước đây cho tới khi UBND TP ban hành quy định mới thay thế.

UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản về việc áp dụng giá nước sạch sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương (cũ). Theo đó, UBND TP chấp thuận tiếp tục áp dụng giá nước sạch sinh hoạt khu vực nông thôn hiện hành cho đến khi ban hành quy định mới thay thế.

Cụ thể, đối với khu vực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) áp dụng theo Quyết định số 1486/2023 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đối với đặc khu Côn Đảo áp dụng theo Quyết định số 271/2024 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Giá nước sạch tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cung cấp bởi BWACO) hiện nay được áp dụng theo Quyết định số 1486. Giá nước sinh hoạt phổ biến cho hộ dân cư đô thị dao động từ khoảng 9.400 - 13.500 đồng/m3. Giá nước sinh hoạt cho vùng nông thôn dao động từ 9.300 - 12.500 đồng/m3. Giá nước sinh hoạt cho các đối tượng khác như đồng bào dân tộc từ 5.500 - 12.000 đồng/m3 tùy lượng sử dụng, cơ quan hành chính sự nghiệp là 13.100 đồng/m3.

TP.HCM sẽ xây dựng phương án giá nước sạch sinh hoạt trong năm nay. Ảnh minh họa: ĐT

Đối với khu vực tỉnh Bình Dương (cũ) áp dụng theo Quyết định số 1095/2025 của UBND tỉnh Bình Dương. Giá nước do Công ty CP - Tổng công ty nước - Môi trường (BIWASE) cung cấp, phân loại theo mục đích sử dụng.

Giá nước sinh hoạt tính theo hộ gia đình hoặc định mức, trong khi kinh doanh và hành chính sự nghiệp có mức giá riêng. Cụ thể, giá nước của hộ gia đình có mức giá 10.500 đồng/m3; cơ quan hành chính sự nghiệp có mức giá 13.800 đồng/m3; đơn vị sản xuất vật chất có giá bán từ 13.100 - 3.800 đồng/m3; đơn vị kinh doanh, dịch vụ có giá là 21.000 đồng/m3.

Hiện UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng chỉ đạo Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP phối hợp với Sở NN&MT, các Sở ngành liên quan và các đơn vị cấp nước khẩn trương hoàn thiện định mức dự toán cụ thể về sản xuất nước sạch và quản lý, vận hành mạng cấp nước trên địa bàn TP, trình UBND TP.HCM xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Sở NN&MT chủ trì, đôn đốc các đơn vị cấp nước khu vực nông thôn khẩn trương xây dựng phương án giá nước sạch sinh hoạt nông thôn trình Sở Xây dựng thẩm định, tham mưu trình UBND TP ban hành giá nước sạch sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn TP.

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn TP, Trạm Cung cấp nước đặc khu Côn Đảo và các đơn vị cấp nước có liên quan tổ chức thực hiện giá nước sạch sinh hoạt theo chủ trương đã được chấp thuận, đảm bảo kịp thời và đúng quy định.

Đồng thời, các đơn vị phối hợp với các sở, ngành trong việc xây dựng phương án giá nước sạch sinh hoạt đảm bảo kịp thời và đúng quy định.