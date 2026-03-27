Những phiên chợ xuyên Tết ở phía Đông Nam TP.HCM 27/03/2026 14:11

(PLO)- Những ngày giáp Tết Nguyên đán, các khu chợ tại Bà Rịa, Vũng Tàu trở nên nhộn nhịp suốt đêm, phục vụ nhu cầu mua sắm rau, củ, quả, hoa kiểng của người dân.

Hằng năm, vào những ngày cận Tết Nguyên đán, chợ đầu mối Bà Rịa (phường Bà Rịa), chợ hoa Tết Bà Rịa và chợ Vũng Tàu (phường Vũng Tàu) luôn tấp nập. Tại đây, hàng trăm lao động tự do và tiểu thương tất bật buôn bán, bốc dỡ các mặt hàng rau, củ, quả, hoa và cây kiểng phục vụ dịp Tết.

Theo các tiểu thương, những phiên chợ này thường diễn ra từ khoảng 20 tháng Chạp đến 29, 30 Tết, chủ yếu vào ban đêm, từ 19 giờ hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau. Không khí mua bán luôn sôi động với cảnh người mua, kẻ bán, người lao động luôn tay vận chuyển hàng hóa.

Tại chợ Bà Rịa, hàng hóa đổ về chủ yếu là rau, củ, quả, cung cấp cho khu vực TP Bà Rịa (cũ) và các phường, xã lân cận như Long Hải, Vũng Tàu.

Trong khi đó, chợ Vũng Tàu là nơi tập kết các mặt hàng rau, củ, quả từ nhiều nguồn. Sau khi được đưa về, hàng hóa tiếp tục được các tiểu thương phân phối đi các khu vực lân cận, từ các chợ như Phường 1 (TP Vũng Tàu cũ), chợ 5 tầng, chợ Cô Bắc, Cô Giang… góp phần đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong dịp Tết.

Toàn cảnh Trung tâm thương mại Bà Rịa (Chợ Bà Rịa). Ảnh: NGUYỄN VĂN KHỞI

Khung cảnh nhộn nhịp của chợ đêm, người mua người bán tấp nập. Ảnh: NGUYỄN VĂN KHỞI

Một góc chợ hoa xuân Bà Rịa nhìn từ trên cao. Ảnh: NGUYỄN VĂN KHỞI

Khung cảnh chợ Vũng Tàu những ngày giáp Tết. Ảnh: NGUYỄN VĂN KHỞI

Khu vực bán các loại rau, củ quả tại chợ Vũng Tàu. Ảnh: NGUYỄN VĂN KHỞI

Chợ Vũng Tàu nhộn nhịp vào sáng 29 Tết. Ảnh: NGUYỄN VĂN KHỞI