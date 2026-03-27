Những phiên chợ xuyên Tết ở phía Đông Nam TP.HCM

Hằng năm, vào những ngày cận Tết Nguyên đán, chợ đầu mối Bà Rịa (phường Bà Rịa), chợ hoa Tết Bà Rịa và chợ Vũng Tàu (phường Vũng Tàu) luôn tấp nập. Tại đây, hàng trăm lao động tự do và tiểu thương tất bật buôn bán, bốc dỡ các mặt hàng rau, củ, quả, hoa và cây kiểng phục vụ dịp Tết.
Theo các tiểu thương, những phiên chợ này thường diễn ra từ khoảng 20 tháng Chạp đến 29, 30 Tết, chủ yếu vào ban đêm, từ 19 giờ hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau. Không khí mua bán luôn sôi động với cảnh người mua, kẻ bán, người lao động luôn tay vận chuyển hàng hóa.
Tại chợ Bà Rịa, hàng hóa đổ về chủ yếu là rau, củ, quả, cung cấp cho khu vực TP Bà Rịa (cũ) và các phường, xã lân cận như Long Hải, Vũng Tàu.
Trong khi đó, chợ Vũng Tàu là nơi tập kết các mặt hàng rau, củ, quả từ nhiều nguồn. Sau khi được đưa về, hàng hóa tiếp tục được các tiểu thương phân phối đi các khu vực lân cận, từ các chợ như Phường 1 (TP Vũng Tàu cũ), chợ 5 tầng, chợ Cô Bắc, Cô Giang… góp phần đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong dịp Tết.
Mời bạn đọc gửi ảnh dự thi “TP.HCM - Sắc màu mới” lần 2
Cuộc thi ảnh “TP.HCM - Sắc màu mới” lần 2 do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức là cơ hội để mỗi người khám phá, cảm nhận và kể lại câu chuyện của thành phố bằng chính lăng kính của mình. Chủ đề của cuộc thi ảnh lần này là “Sắc xuân mới - Niềm tin mới”.
Để gửi bài dự thi cuộc thi ảnh “TP.HCM - Sắc màu mới” lần thứ 2 của báo Pháp Luật TP.HCM, tác giả thực hiện theo các bước sau:
- Bước 1: Truy cập link gửi bài dự thi (https://sacmaumoi.plo.vn/), đăng ký tài khoản.
- Bước 2: Đăng nhập và thực hiện điền đầy đủ các thông tin bắt buộc bao gồm: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, email, tiêu đề bài thi, mô tả ngắn bài thi.
- Bước 3: Chia sẻ tác phẩm dự thi từ trang Facebook của Ban tổ chức về trang cá nhân của tác giả, đặt ở chế độ công khai kèm hastag #tphcmsacmaumoi#tentacgia.
Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ lúc phát động cuộc thi (02-12-2025) đến hết ngày 31-3-2026.