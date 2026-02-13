SAWACO ghi nhiều dấu ấn trong nâng cao dịch vụ cung cấp nước sạch 13/02/2026 13:29

(PLO)- Trong bối cảnh TP.HCM phát triển mạnh về kinh tế – xã hội và đô thị hóa, nhu cầu sử dụng nước sạch ngày càng gia tăng cả về số lượng lẫn chất lượng.

Trước yêu cầu đó, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (SAWACO) xác định việc bảo đảm cấp nước an toàn, liên tục, ổn định không chỉ là nhu cầu thiết yếu của người dân mà còn là yếu tố quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đô thị.

Theo đại diện SAWACO, Tổng Công ty tập trung bảo đảm chất lượng nước theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế; tăng cường kiểm soát, giám sát, ứng dụng công nghệ xử lý tiên tiến nhằm duy trì cấp nước an toàn, ổn định, hạn chế gián đoạn. Cùng với đó, SAWACO đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, mở rộng mạng lưới cấp nước đồng bộ với quy hoạch đô thị, đáp ứng nhu cầu phát triển dài hạn.

Ông Dương Hồng Nhân, Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐTV SAWACO.

Giảm nước thất thoát, thất thu tiếp tục là giải pháp trọng tâm. SAWACO triển khai đồng bộ các biện pháp kiểm soát rò rỉ, thay thế đường ống cũ, ứng dụng công nghệ dò tìm hiện đại và hệ thống quản lý thông minh SCADA, GIS. Năm 2025, tỷ lệ thất thoát, thất thu toàn Tổng Công ty đạt 12,51%, giảm 1,09% so với kế hoạch.

Bên cạnh đó, SAWACO đưa vào vận hành tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 999 997, hỗ trợ 24/7, tích hợp CRM nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ khách hàng và xử lý sự cố.

Ngoài ra, ứng dụng SAWACO CSKH cũng được triển khai nhằm đồng bộ hóa quy trình phục vụ trên nền tảng số, giúp khách hàng dễ dàng tra cứu thông tin, thanh toán hóa đơn, báo sự cố và theo dõi tiến độ xử lý.

Bước sang năm 2026 – năm bản lề của nhiệm kỳ 2025–2030, SAWACO đặt mục tiêu duy trì 100% hộ dân TP.HCM được cấp nước sạch; tỷ lệ thất thoát dưới 12,80%; sản lượng nước sản xuất hơn 710 triệu m³, doanh thu tiền nước trên 7.428 tỉ đồng.