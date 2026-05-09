Đức, Pháp, Anh, Mỹ… điều máy bay ‘giải cứu’ công dân trên tàu MV Hondius chứa ổ dịch virus Hanta 09/05/2026 20:03

(PLO)- Tàu du lịch MV Hondius chứa ổ dịch virus Hanta dự kiến sắp cập cảng đảo Tenerife của Tây Ban Nha và công tác sơ tán sẽ diễn ra sau đó với sự giám sát của người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Ngày 9-5, Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha cho biết các nước Đức, Pháp, Bỉ, Ireland và Hà Lan sẽ cử máy bay để sơ tán công dân của những nước này bị mắc kẹt trong ổ dịch virus Hanta trên tàu du lịch MV Hondius, theo hãng tin Reuters.

Ông Grande-Marlaska cũng cho biết Liên minh châu Âu (EU) cử thêm 2 máy bay nữa cho những công dân của các nước châu Âu còn lại.

Mỹ và Anh đã xác nhận sẽ cử máy bay và đang chuẩn bị các kế hoạch dự phòng cho công dân ngoài EU mà quốc gia của họ không thể điều máy bay tới, theo Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha.

Tàu du lịch MV Hondius ngoài khơi Đại Tây Dương. Ảnh: AFP

Tàu MV Hondius khởi hành từ Ushuaia của Argentina vào ngày 1-4 và hành khách bắt đầu xuất hiện triệu chứng bệnh từ một tháng trước. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết đã ghi nhận 6 trường hợp nhiễm virus Hanta trong tổng số 8 trường hợp nghi nhiễm trên tàu du lịch MV Hondius, trong đó có 3 người tử vong.

Con tàu dự kiến ​​đến đảo Tenerife của Tây Ban Nha vào ngày 10-5. Sau đó, các chuyến bay đặc biệt sẽ đưa hành khách về nước của họ.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus sẽ gặp Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tại Madrid vào chiều 9-5 (giờ địa phương) và sau đó sẽ đến đảo Tenerife thuộc quần đảo Canary, cùng với các bộ trưởng nội vụ và y tế của Tây Ban Nha để phối hợp xử lý việc tàu cập cảng.

Chính quyền địa phương đã cảnh báo rằng việc sơ tán phải diễn ra từ trưa 10-5 đến chiều 11-5 trước khi điều kiện trên biển dự kiến ​​sẽ xấu đi cho đến cuối tháng 5 do thời tiết bão tố.

Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha Monica Garcia cho biết tất cả hành khách cũng như 17 thành viên thủy thủ đoàn sẽ được sơ tán, nhưng 30 thành viên thủy thủ đoàn sẽ ở lại trên tàu và tiếp tục hành trình đến Hà Lan. Hành lý và thi thể của một hành khách trên tàu sẽ được giữ lại trên tàu và tàu sẽ được khử trùng hoàn toàn khi đến nơi.

Công dân Tây Ban Nha sẽ được xuống tàu trước, thứ tự sơ tán các nhóm công dân còn lại sẽ do các cơ quan y tế quyết định. Công dân sẽ không thể xuống tàu cho đến khi máy bay sơ tán của nước họ sẵn sàng khởi hành, ông Grande-Marlaska cho hay.

Virus Hanta thường lây lan qua loài gặm nhấm nhưng trong những trường hợp hiếm hoi có thể lây truyền từ người sang người.