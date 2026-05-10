Tàu có ổ dịch virus Hanta cập cảng Tây Ban Nha 10/05/2026 12:43

(PLO)- Tàu thám hiểm MV Hondius, tâm điểm của ổ dịch virus Hanta, đã cập cảng quần đảo Canary của Tây Ban Nha và người trên tàu sẽ được đưa về nước theo quốc tịch.

Ngày 10-5, tàu thám hiểm MV Hondius, tâm điểm của ổ dịch virus Hanta, đã cập cảng đảo Tenerife (thuộc quần đảo Canary của Tây Ban Nha). 147 hành khách và thành viên thủy thủ đoàn dự kiến sẽ rời tàu trong một chiến dịch hồi hương được kiểm soát chặt chẽ với sự phối hợp của nhiều quốc gia, đài CNN đưa tin.

Tàu MV Hondius sẽ neo đậu tại cảng Granadilla, phía nam đảo Tenerife. Sau khi xét nghiệm xác nhận không ai có triệu chứng mắc bệnh, những người trên tàu sẽ lần lượt được đưa về nước.

Từ khi con tàu rời Argentina vào tháng trước, đã có 3 người tử vong được cho là có liên quan virus Hanta - một căn bệnh hiếm gặp thường do tiếp xúc với nước tiểu hoặc phân của loài gặm nhấm mang mầm bệnh. Ngoài ra, một số người khác cũng đã được đưa khỏi tàu để điều trị.

Giới chức địa phương cho biết con tàu sẽ neo ở khoảng cách “an toàn nhất” so với cầu cảng, và hành khách sẽ được đưa vào bờ theo từng nhóm quốc tịch bằng các xuồng nhỏ có sức chứa tối đa 10 người, theo công ty du lịch Oceanwide Expeditions (Hà Lan) - đơn vị vận hành tàu MV Hondius.

Tàu thám hiểm MV Hondius. Ảnh: CNN

Nhiều quốc gia, gồm Mỹ, Đức, Pháp, Bỉ, Ireland và Hà Lan, đang điều máy bay đến sơ tán công dân của họ có mặt trên tàu. Oceanwide Expeditions cho biết “trình tự rời tàu sẽ được phối hợp với các chuyến bay hồi hương đến nơi”, thêm rằng hành lý của hành khách sẽ được giữ lại trên tàu và trả sau.

Một quan chức thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ cho biết 17 hành khách Mỹ - tất cả đều không có triệu chứng - sẽ được đưa tới Trung tâm Y khoa ĐH Nebraska, nơi đặt Đơn vị Cách ly Quốc gia, cơ sở do chính phủ liên bang tài trợ.

Sau khi được đánh giá sơ bộ tại đơn vị này, các hành khách sẽ được theo dõi sức khỏe tại nhà trong 42 ngày tiếp theo, với tần suất theo dõi dự kiến ít nhất mỗi ngày một lần, vị quan chức cho biết.

Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha Mónica García cho biết 14 hành khách người Tây Ban Nha sẽ là nhóm đầu tiên được đưa rời khỏi tàu. Những hành khách này, cùng những người tham gia vận chuyển bằng xe buýt và công tác hậu cần, đều sẽ phải đeo khẩu trang FFP2.

Bộ Y tế Tây Ban Nha cho biết các hành khách sẽ được đưa tới một bệnh viện quân đội, nơi mỗi người sẽ ở trong phòng riêng, không được tiếp khách và sẽ được xét nghiệm PCR ngay khi đến nơi cũng như thêm một lần nữa sau 7 ngày.

Việc con tàu cập bến đã gây căng thẳng tại quần đảo Canary, vùng tự trị của Tây Ban Nha, khi lãnh đạo quần đảo - ông Fernando Clavijo trước đó trong tuần tuyên bố phản đối việc con tàu neo đậu tại đây.

Các công nhân cảng ở Tenerife cũng đã biểu tình, bày tỏ lo ngại về việc thiếu thông tin liên lạc liên quan những nguy cơ tiềm ẩn.

Con tàu và thủy thủ đoàn dự kiến sẽ tiếp tục hành trình tới Rotterdam ở Hà Lan, nơi thủy thủ đoàn sẽ rời tàu và con tàu sẽ được khử trùng.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) lần đầu nhận được báo cáo về ổ dịch virus Hanta hôm 2-5 và cho biết nguy cơ đối với cộng đồng nói chung hiện vẫn ở mức thấp.