Phát động cuộc thi 'Sống đẹp' với chủ đề 'Hành trình không giới hạn' 08/05/2026 11:08

Chiều 7-5 tại TP.HCM, Báo Thanh Niên tổ chức lễ phát động cuộc thi Sống đẹp lần VI với chủ đề “Hành trình không giới hạn” được phát trên các nền tảng số thanhnien.vn, YouTube, Facebook và TikTok.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên, Trưởng ban tổ chức cuộc thi, cho biết qua các mùa trước, Ban tổ chức ghi nhận nhiều dự án cộng đồng, sáng kiến nhân văn được hình thành từ cuộc thi.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên, Trưởng ban tổ chức cuộc thi. Ảnh: BTC

Đáng chú ý, nhiều dự án vẫn tiếp tục được duy trì và phát triển, tạo ra những tác động thiết thực, bền vững trong xã hội.

Trên cơ sở đó, ông Nguyễn Ngọc Toàn cho biết năm nay cuộc thi mở thêm hạng mục giải thưởng “Người có sức ảnh hưởng lan tỏa Sống đẹp”, dành cho các cá nhân ở nhiều lĩnh vực, có ảnh hưởng trong xã hội, đã và đang tạo ra những giá trị tích cực, góp phần lan tỏa tinh thần “sống là để cho đi”.

Cùng với đó, điểm nhấn của mùa giải năm nay là hạng mục Sống đẹp Award, với cổng bình chọn được mở nhằm lan tỏa mạnh mẽ hơn các câu chuyện sống đẹp, kết nối nhiều tầng lớp xã hội và góp phần nuôi dưỡng tinh thần nhân ái trong đời sống hiện đại.

Ban tổ chức và các đại biểu thực hiện nghi thức phát động cuộc thi. Ảnh: BTC

Đồng thời, Ban tổ chức cũng xây dựng không gian trang trọng để tôn vinh, tri ân các cá nhân, tập thể, qua đó ghi nhận kịp thời những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, thông điệp “không giới hạn” được nhấn mạnh không chỉ là sự mở rộng về đối tượng tham gia mà còn là cách thức lan tỏa những hành động tử tế. Đặc biệt, đây cũng là sự tiếp nối cam kết của Báo Thanh Niên trong việc đồng hành, thúc đẩy các dự án cộng đồng tiếp tục lan tỏa sâu rộng đến nhiều vùng miền trên cả nước.

Hướng tới việc lan tỏa những giá trị nhân ái bằng sức ảnh hưởng của mình, Hoa hậu Lương Thùy Linh, thành viên Hội đồng giám khảo, chia sẻ rằng sống đẹp không nằm ở quy mô lớn nhỏ mà được hình thành từ những việc làm tử tế hằng ngày, góp phần tạo dựng cộng đồng hạnh phúc.

Một thành viên khác của Hội đồng giám khảo là nhà thơ Nguyễn Phong Việt bày tỏ kỳ vọng mỗi câu chuyện trong cuộc thi sẽ như “cơn mưa” tưới mát những tâm hồn khô hạn, qua đó giúp mọi người thêm lạc quan, yêu đời, dù cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn. Ở góc độ người viết, ông cho biết mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục sáng tác những câu chuyện mang lại động lực tinh thần cho công chúng, lan tỏa thông điệp sống tích cực và hướng đến những giá trị lạc quan.

Nhà thơ Nguyễn Phong Việt và Hoa hậu Lương Thùy Linh - các thành viên Hội đồng giám khảo.

Nhiếp ảnh gia Trịnh Minh Triết, thành viên Hội đồng giám khảo, chia sẻ hành trình theo đuổi nghề nhiều thử thách. Anh cho biết hơn 7 năm đồng hành cùng đội tuyển Siêu trí nhớ Việt Nam đã tạo nên một “hành trình nhiếp ảnh không giới hạn”, giúp anh được Hội đồng Thể thao trí tuệ thế giới vinh danh tại cuộc thi Siêu trí nhớ thế giới lần thứ 34.

Nhiếp ảnh gia Trịnh Minh Triết. Ảnh: BTC

Anh Triết cho rằng, một bức ảnh đẹp không chỉ dừng lại ở yếu tố kỹ thuật mà quan trọng hơn là phải “chạm” được cảm xúc người xem. Vì vậy, tác phẩm cần bảo đảm sự hài hòa giữa chuyên môn và tính nhân văn, xuất phát từ trải nghiệm, sự dấn thân của người cầm máy.

Đồng thời, khi đảm nhiệm vai trò giám khảo, anh Trịnh Minh Triết cho biết đây vừa là cơ hội vừa là thách thức khi phải lựa chọn giữa hàng trăm tác phẩm gửi về, làm sao tìm ra những bức ảnh không chỉ đạt chất lượng chuyên môn mà còn thể hiện đúng tinh thần “không giới hạn” của cuộc thi.

Anh khẳng định đây là trách nhiệm lớn nhưng cũng là nguồn cảm hứng để nỗ lực chinh phục.

Tiếp lời, anh Dương Văn Minh, Bí thư Đoàn Thanh niên khu vực 10, phường Vị Tân (TP Cần Thơ) mang đến câu chuyện đầy cảm xúc về hành trình thiện nguyện bền bỉ, âm thầm “gieo hạt” yêu thương trong cộng đồng.

Theo anh Minh, trong 5 năm qua, mỗi năm anh vận động hơn 400 triệu đồng để hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, anh đã vận động xây tặng 9 căn nhà tình thương, mỗi căn trị giá từ 45-50 triệu đồng, đồng thời trao 20 xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học.

Bên cạnh đó, anh còn duy trì hoạt động lái xe hỗ trợ, chở bệnh nhân miễn phí đến cơ sở y tế khi cần thiết.

Anh Minh chia sẻ thêm rằng mỗi người đều có thể lựa chọn một cách sống đẹp phù hợp với mình, đồng thời mong muốn các bạn trẻ nuôi dưỡng khát vọng làm việc thiện, qua đó lan tỏa nhiều hơn những hành động ý nghĩa đến cộng đồng.