Chàng trai vượt lũ cứu người gây ấn tượng trong Cuộc thi 'Sống đẹp' lần 5 18/12/2025 17:31

(PLO)- Câu chuyện dấn thân cứu người giữa dòng lũ dữ của chàng trai đã chạm đến cảm xúc bạn đọc và được vinh danh tại Cuộc thi “Sống đẹp” lần 5 do báo Thanh niên tổ chức.

Ngày 18-12, báo Thanh Niên tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi “Sống đẹp” lần 5 với chủ đề "Sự kỳ diệu của lòng nhân ái".

Phát biểu tại lễ tổng kết, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng Biên tập báo Thanh Niên, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, cho biết mùa giải năm nay, cuộc thi “Sống đẹp” đã nhận được gần 700 tác phẩm thuộc các thể loại truyện ngắn, phóng sự, ký sự, ghi chép và album ảnh.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng Biên tập báo Thanh Niên. Ảnh: Ban Tổ chức

Theo nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, mỗi câu chuyện gửi về như góp thêm những viên gạch bền vững cho ngôi nhà chung nhân ái, nơi lan tỏa tình yêu thương không chỉ giữa con người với con người mà còn với thiên nhiên nhằm khẳng định và nhân rộng các giá trị nhân văn trong đời sống.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng vinh danh và giao lưu với các nhân vật “sống đẹp” trong suốt thời gian cuộc thi diễn ra. Trong đó, có phần chia sẻ mộc mạc của anh Huỳnh Hoàng Hải (quê Phú Yên cũ) là người đã nhiều lần chèo ghe cứu hộ trong đợt lũ cuối tháng 11 tại quê nhà.

Anh Huỳnh Hoàng Hải chia sẻ tại buổi lễ. Ảnh: Ban Tổ chức

Anh Hải kể, khi khu vực bị lũ cô lập, rạng sáng anh nhận cuộc gọi cầu cứu từ em trai đang mắc kẹt, liền hướng dẫn em leo lên mái nhà tạm, còn mình cố chèo ghe ra cứu nhưng bất lực vì không có mô-tơ, nước chảy xiết. Ngay sau đó, anh tiếp tục cùng hàng xóm chèo ghe đưa cha mẹ người này thoát khỏi vùng nước lũ dâng khoảng 2,7–2,8 m.

Trở về nhà, anh lại nhận tin báo về một cụ ông hơn 80 tuổi bị cô lập. Anh lập tức quay ghe ra cứu. Phải mất 15 - 20 phút anh mới tiếp cận được, khi cụ đã kiệt sức, chỉ còn kịp ngoi lên rồi lại chìm xuống. Anh vội kéo cụ lên ghe, dốc sức chèo đưa ra khỏi vùng nước dữ.

Những ngày 19 và 20-11-2025, anh Hải tiếp tục chèo xuồng từ khoảng 14 giờ đến 19 giờ để cứu người. Sáng 20-11, khi nước lũ đạt đỉnh khoảng 2,9-3 m và bắt đầu đứng lại, anh chèo xuồng đưa gia đình em trai đến nơi an toàn lúc 3 giờ 30, rồi tiếp tục quay lại đưa mẹ, chị dâu và hai cháu đi tránh lũ.

Nói thêm về động lực, anh Hải tâm sự: “Tôi không nghĩ đến điều gì lớn lao, chỉ thấy cần giúp người xung quanh. Mỗi lần thấy có người gặp nguy hiểm, tôi chỉ nghĩ làm sao để họ được an toàn. Dù mệt, nhưng nhìn thấy mọi người bình yên, tôi lại có thêm sức để tiếp tục”.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao giải cho các tác phẩm xuất sắc ở nhiều hạng mục:

Ở hạng mục Phóng sự - Ký sự - Ghi chép, giải nhất thuộc về tác giả Nguyễn Vũ Điền (Hành trình không có điểm dừng); hai giải nhì trao cho tác giả Tô Khuyên (tác phẩm Chàng trai Nga “nhặt rác để sống có ý nghĩa hơn”) và tác giả Đặng Hoàng An (tác phẩm Sự diệu kỳ của lòng nhân ái: “Quân tốt” giữa đời thường).

Trao giải nhất hạng mục phóng sự, ký sự ghi chép và hạng mục album ảnh. Ảnh: Ban Tổ chức

Ở hạng mục truyện ngắn, giải Nhất trị giá 30 triệu đồng/giải được trao cho tác giả Hoài Thương với tác phẩm "Một giọt nước của tác giả".

Ban Tổ chức vinh danh các nhân vật truyền cảm hứng. Ảnh: Ban Tổ chức

Ban tổ chức cũng trao cho các tác giả đạt giải ở hạng mục Album ảnh; bài viết được yêu thích nhất; bài viết xuất sắc về môi trường; nhân vật truyền cảm hứng.