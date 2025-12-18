Lễ chào cờ đặc biệt nơi Đất Mũi của Đoàn cán bộ Dân vận tiêu biểu TP.HCM 18/12/2025 17:53

(PLO)- Đoàn trao quà tặng đến cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Đất Mũi, lực lượng bảo vệ vườn quốc gia, gia đình chính sách, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, ngư dân “vươn khơi bám biển”, học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi.

Tiếp tục hành trình về nguồn “Tự hào cán bộ dân vận khéo”, ngày 18-12, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM đã đến thăm và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội tại xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau.

Đoàn cán bộ Dân vận tiêu biểu TP.HCM vinh dự, xúc động được đặt chân đến cực Nam thiêng liêng của Tổ quốc – mảnh đất Mũi Cà Mau lịch sử, nơi hội tụ của đất trời và biển cả.

Thiêng liêng Lễ chào cờ đặc biệt nơi cực Nam Tổ quốc.

Giữa không gian thiêng liêng nơi cực Nam Tổ quốc, lá cờ Tổ quốc tung bay trên Biểu tượng Cột cờ Hà Nội – biểu tượng kết nối trái tim đất nước từ Ba Đình đến Đất Mũi. Nghi thức chào cờ diễn ra trang trọng, trong tiếng hát Quốc ca của hơn 200 thành viên đoàn công tác cùng cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, học sinh xã Đất Mũi và lãnh đạo tỉnh Cà Mau.

Ông Tạ Quốc Trung - Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM phát biểu.

Phát biểu sau lễ chào cờ, ông Tạ Quốc Trung - Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM cho biết: “Chuyến hành trình "Về nguồn" lần này không chỉ là một hoạt động thường niên, mà còn là một bài học thực tiễn vô cùng quý giá đối với mỗi cán bộ dân vận tiêu biểu của Thành phố mang tên Bác”.

Đại diện Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE Complex tặng hai tivi cho đồn biên phòng Đất Mũi.

Sau Lễ chào cờ đặc biệt, đoàn công tác đã thực hiện các hoạt động an sinh xã hội: Trao bảng tượng trưng 200 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân “vươn khơi bám biển”; trao hai tivi cho đồn biên phòng Đất Mũi; trao 50 phần quà cho cán bộ, chiến sĩ và ngư dân có hoàn cảnh khó khăn; trao 90 suất học bổng cho học sinh giỏi cho hoàn cảnh khó khăn và 10 phần quà cho 10 chiến sĩ lực lượng vũ trang bảo vệ vườn quốc gia Mũi Cà Mau.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM và ông Phan Văn Luyến, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Cà Mau trao quà cho bà con ngư dân

Tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Đất Mũi

Trao học bổng cho các học sinh

Trao 10 suất quà cho cán bộ viên chức vườn quốc gia Mũi Cà Mau

Đặc biệt, đoàn công tác cũng tặng một lá cờ cho Ban Quản lý Khu Du lịch Mũi Cà Mau và tiếp nhận lá cờ từng treo tại Biểu tượng cột cờ Hà Nội.

Đoàn công tác tặng cờ Tổ quốc mới và tiếp nhận cờ cũ từ Khu du lịch Mũi Cà Mau.

Ông Đặng Minh Khởi, Chủ tịch Uỷ ban mặt trận xã Đất Mũi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước tình cảm nồng ấm và sự quan tâm thiết thực mà đoàn công tác đã dành cho mảnh đất cực Nam Tổ quốc.

“Những món quà mà quý đoàn trao tặng hôm nay không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần vô cùng to lớn đối với quân và dân xã Đất Mũi. Đó là sự tiếp sức cho cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Đất Mũi và Vườn Quốc gia mũi Cà Mau thêm ấm lòng, vững tay súng, chắc tay chèo để bảo vệ chủ quyền biên giới và màu xanh của rừng trên lâm phần vườn quốc gia”, ông Khởi chia sẻ.

Ông Đặng Minh Khởi, Chủ tịch Uỷ ban mặt trận xã Đất Mũi phát biểu đáp từ.

Dịp này, đoàn công tác cũng đến tham quan các điểm trong khu du lịch Mũi Cà Mau: Mốc điểm cuối đường Hồ Chí Minh (km 2436); Biểu tượng con tàu Mũi Cà Mau; Mốc toạ độ quốc gia GPS 0001; Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau:

"Check - in" cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đất Mũi bên biểu tượng cột cờ Hà Nội.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Mốc điểm cuối đường Hồ Chí Minh (km 2436).