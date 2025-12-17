Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng tái đắc cử Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP.HCM 17/12/2025 14:41

Ngày 17-12, Hội Cựu chiến binh TP.HCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 350 đại biểu, đại diện cho hơn 101.000 hội viên trên toàn TP.HCM.

Xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh

Chia sẻ tại đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP.HCM, cho biết sau khi hợp nhất, Hội Cựu chiến binh TP.HCM hiện có hơn 10.000 hội viên.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP.HCM. Ảnh: HẢI NHI

Với phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Gương mẫu - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội tập trung đánh giá kết quả hoạt động của Hội Cựu chiến binh Thành phố nhiệm kỳ 2022-2027, khẳng định vai trò, vị trí của Hội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, Đại hội xác định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và chương trình hành động nhiệm kỳ 2025-2030.

Bước vào nhiệm kỳ mới, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, đề nghị Hội Cựu chiến binh TP.HCM tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết liệt triển khai hiệu quả các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ do Hội Cựu chiến binh Việt Nam giao phó.

Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Ảnh: HẢI NHI

Theo Thượng tướng Bế Xuân Trường, TP.HCM giữ vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.

Vì vậy, Hội Cựu chiến binh TP.HCM cần thể hiện rõ nét hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố mang tên Bác trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước nhằm thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hội Cựu chiến binh TP.HCM luôn phát huy bản lĩnh, trí tuệ

Cũng tại Đại hội, ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM, cho biết Hội Cựu chiến binh TP.HCM đã triển khai nhiều mô hình, cách làm sáng tạo trong các phong trào, cuộc vận động; chú trọng chăm lo gia đình chính sách, hội viên và đồng bào nghèo trong và ngoài thành phố. Đồng thời, tham mưu thực hiện hiệu quả các chính sách đối với người có công và hội viên cựu chiến binh.

Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM phát biểu tại đại hội. Ảnh: HẢI NHI

Theo ông Lê Quốc Phong, những kết quả này khẳng định Hội Cựu chiến binh TP.HCM luôn phát huy bản lĩnh, trí tuệ và tâm huyết với tinh thần quyết liệt, đổi mới, sáng tạo, thực chất, hiệu quả, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Từ đó, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM đề nghị trong thời gian tới, Hội Cựu chiến binh TP.HCM cần bám sát định hướng của Đảng, Trung ương Hội và Thành ủy, xác định xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ thường xuyên.

Các cấp hội cần hướng mạnh về cơ sở, sâu sát cơ sở, kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là trong giai đoạn đầu triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Các đại biểu dự đại hội. Ảnh: HẢI NHI

Cùng với việc chú trọng phát triển hội viên, tập hợp cựu quân nhân, đội ngũ cán bộ hội cần được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, tiếp cận công nghệ số và AI. Đồng thời, nắm vững nhiệm vụ chính trị, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, tham gia hiệu quả phong trào thi đua, cuộc vận động, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội.

Trọng tâm là hỗ trợ cựu chiến binh phát triển kinh tế, nhân rộng các mô hình làm ăn hiệu quả; phát huy nội lực, tận dụng tốt các chính sách ưu đãi của Nhà nước và thành phố, góp phần giúp cựu chiến binh thoát nghèo bền vững.

Với hơn 100.000 hội viên, trong đó 48% là đảng viên, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM tin tưởng Hội Cựu chiến binh TP.HCM sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo; kế thừa và phát huy kinh nghiệm của các thế hệ đi trước, tận dụng hiệu quả các lợi thế của thành phố mới sau sáp nhập để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: HẢI NHI

Dịp này, Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh TP.HCM đã công bố và ra mắt Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời, giới thiệu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII.

Tại Đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, tiếp tục được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Được biết, Hội Cựu chiến binh TP.HCM là tổ chức chính trị - xã hội, thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.