Bức xúc vì làm ảnh lưu niệm cho cựu chiến binh với giá cao nhưng chất lượng kém 04/11/2025 14:29

(PLO)- Đi đổi thẻ hội viên miễn phí, nhiều cựu chiến binh ở tỉnh Gia Lai được công ty "mời" làm khung ảnh lưu niệm. Giá mỗi ảnh khá cao nhưng lúc nhận hình nhiều người bức xúc vì hình ghép xấu, chèn lộn xộn.

Ngày 4-11, trao đổi với PLO, ông Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai, cho biết đã liên hệ với công ty làm ảnh thẻ miễn phí cho hội viên để chấn chỉnh việc làm ảnh lưu niệm giá cao, chất lượng không đảm bảo.

Theo ông Hùng, thực hiện công văn chỉ đạo của Hội Cựu chiến binh Việt Nam, từ tháng 9-2025, Hội Cựu chiến binh tỉnh triển khai đổi thẻ hội viên trên 135 xã, phường của tỉnh.

Trong đó, việc chụp ảnh thẻ cho hội viên do Công ty TNHH Minh Tân (địa chỉ TP Hải Phòng, đơn vị này được Hội Cựu chiến binh Việt Nam giới thiệu, phối hợp) thực hiện miễn phí 100%.

“Công ty cam kết làm thẻ hội viên miễn phí, giúp đánh máy chữ vào thẻ và ép plastic. Ngoài ra không giới thiệu, mua bán bất kỳ sản phẩm nào khác", ông Hùng nói.

Tuy nhiên, sau khi nhận được thông tin công ty làm ảnh lưu niệm cho hội viên có giá cao, chất lượng không đảm bảo, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã có liên hệ chấn chỉnh. Nếu phát hiện việc làm ảnh thẻ này bị lạm dụng thì Hội sẽ đình chỉ ngay lập tức.

Tấm hình ghép khổ 40x60 cm có giá 1,5 triệu đồng. Ảnh: NN.

Ông Hùng cho biết: "Hội Cựu chiến binh tỉnh không triển khai và không khuyến khích việc làm ảnh lưu niệm cho hội viên. Việc này là do các nhân các hội viên và công ty tự thống nhất, thỏa thuận với nhau".

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội đăng tải thông tin phản ánh, bày tỏ bức xúc khi người thân làm ảnh thẻ hội viên Hội Cựu chiến binh được giới thiệu làm ảnh lưu niệm giá cao và chất lượng không đảm bảo.

Cụ thể, giá mỗi ảnh lưu niệm có giá từ một đến hai triệu đồng; bố cục ảnh được cắt ghép nham nhở, lệch lạc. Trong ảnh có rất nhiều câu chữ, trung tâm ảnh là dòng chữ “Người có công với cách mạng” kèm dòng đóng mở ngoặc “Là vốn quý của đất nước, là tấm gương sáng cho cộng đồng xã hội”.

Bà NTT (ngụ tại xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai), cho biết ngày 25-10, Hội Cựu chiến binh xã Mang Yang thông báo hội viên đi làm thẻ hội viên miễn phí. Sau khi hoàn tất hồ sơ làm thẻ, phía doanh nghiệp tư vấn làm ảnh lưu niệm “vinh danh” và cam kết hình đẹp, giá từ 1,5 đến 2 triệu đồng, tuỳ kích thước.

“Khi nhận ảnh, họ chỉ ghép mặt chồng tôi vào một mẫu có sẵn, nhìn rất lạc lõng. Nếu ra tiệm bên ngoài, chỉ tốn khoảng 300.000 đồng sẽ có ảnh đẹp, chân thật hơn”, bà T. bức xúc.

Tương tự, bà NTN (vợ ông TH, hội viên Hội Cựu chiến binh xã Chư Prông), bức xúc: “Tấm ảnh lưu niệm có giá một triệu đồng nhưng cắt ghép nhìn không ra hồn, nhìn vào trong ảnh còn không nhận ra chồng mình. Ảnh lưu niệm nào cũng giống nhau, chỉ khác mỗi cái mặt người”.

Do nhiều người tự nguyện đăng ký làm ảnh nên không có kiện cáo gì. Sau khi nhận ảnh, họ đành ngậm ngùi lấy ảnh mang về không dám treo ra ngoài vì sợ người khác thấy thì e ngại.

Theo ông Vũ Văn Liễu, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Mang Yang, hội đã thông báo các hội viên chỉ làm thẻ miễn phí và không tham gia các dịch vụ khác.

“Tôi đã báo cáo Hội Cựu chiến binh tỉnh và đề nghị làm việc với doanh nghiệp để xác minh vụ việc, chỉnh sửa lại ảnh theo nguyện vọng của các hội viên”, ông Liễu nói.

Theo Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai, dịp này 135 xã, phường trên địa bàn sẽ đổi thẻ hội viên mới; toàn tỉnh có khoảng 70.000 hội viên.