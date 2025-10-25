Hé lộ chiêu thức bẫy tình cảm thời 4.0 để lừa đảo bạc tỉ 25/10/2025 16:18

(PLO)- Trong thời đại 4.0, sự cô đơn, trống trải lại trở thành mảnh đất màu mỡ để kẻ gian lợi dụng. Và khi niềm tin được gieo vào một ‘bẫy tình cảm’, cái giá phải trả không chỉ là tình cảm, mà còn là số tiền hàng trăm triệu đồng.

Chớp mắt mất tiền tỉ - Kỳ 3: Bẫy tình cảm thời 4.0

Bà Ngọc (70 tuổi, ngụ TP.HCM) sống một mình, không chồng con. Đầu tháng 5, bà nhận lời mời tham gia chương trình kết nối yêu thương thông qua mạng xã hội.

Sau vài ngày nói chuyện với người đàn ông được giới thiệu, người phụ nữ bắt đầu nảy sinh tình cảm. Và để có một cuộc gặp mặt ngoài đời thật, nhân viên chăm sóc khách hàng yêu cầu bà phải nạp vào tài khoản của công ty 10 triệu đồng. Nhân viên chăm sóc khách hàng hứa hẹn toàn bộ tiền này sẽ được hoàn lại cho bà ngay sau đó.

Những câu chuyện đau lòng ấy cho thấy rằng thủ đoạn lừa 'bẫy tình cảm' không mới, nhưng vẫn liên tiếp có nạn nhân. Kẻ gian đánh trúng tâm lý cô đơn, khao khát yêu thương, khiến người trong cuộc dễ dàng rơi vào vòng xoáy.