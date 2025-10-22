Trailer 'Chớp mắt mất tiền tỉ': Từ cuộc gọi bất ngờ đến cái kết chẳng ai ngờ 22/10/2025 16:24

(PLO)- Trailer loạt phóng sự 'Chớp mắt mất tiền tỉ': Một cuộc gọi bất ngờ, một hợp đồng có dấu đỏ, hay vài lời ngọt ngào qua ứng dụng hẹn hò… Và chỉ trong tích tắc, hàng tỉ đồng không cánh mà bay. Không chỉ người già, mà cả doanh nhân, kiều bào, thậm chí cán bộ lãnh đạo cũng trở thành nạn nhân của những chiêu thức lừa đảo tinh vi này.

Nhiều người trong chúng ta thường nghĩ: Mình tỉnh táo, mình hiểu biết và chắc chắn mình sẽ không bao giờ bị lừa.

Thế nhưng, chỉ một cuộc điện thoại, một lời xưng danh công an, điều tra viên được dựng lên từ một kịch bản có sẵn… ngay cả những người cẩn thận nhất cũng có thể sập bẫy bất cứ lúc nào và chỉ trong tích tắc, hàng tỉ đồng của nạn nhân sẽ không cánh mà bay.

Loạt phóng sự 'Chớp mắt mất tiền tỉ' là lời cảnh tỉnh cho quý bạn đọc thủ đoạn tinh vi của các đối tượng lừa đảo và vì sao người dân lại dễ dàng bị thao túng như vậy.