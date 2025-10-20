Tiếp nhận 15 người Việt qua Campuchia làm 'app tình yêu', lừa đảo online 20/10/2025 15:21

(PLO)- 15 công dân Việt Nam được Campuchia trao trả qua cửa khẩu Xa Mát, trong đó có ba người nghi là nạn nhân mua bán người.

Ngày 20-10, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết Đồn Biên phòng cửa khẩu Xa Mát (xã Tân Lập) phối hợp cùng công an tỉnh tiếp nhận 15 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả trưa 19-10.

Nhóm này gồm một phụ nữ và 14 nam giới, được Đồn công an cửa khẩu quốc tế Trapeang Phlong (Campuchia) làm thủ tục bàn giao.

Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Xa Mát và Đồn công an cửa khẩu quốc tế Trapeang Phlong ký giao nhận 15 công dân Việt Nam. Ảnh: BP

Qua sàng lọc, xác minh, có một người bị Campuchia bắt, trục xuất vì cư trú trái phép tại tỉnh Siêm Riệp; 14 người còn lại được phát hiện làm việc trong các khu cờ bạc online, lừa đảo tại các tỉnh Ordar Maenchay, Moldulkiri và Pailin.

Theo khai nhận, những người này được bạn bè hoặc qua mạng xã hội giới thiệu việc làm, hướng dẫn sang Campuchia làm việc online qua “app tình yêu”, sàn chứng khoán quốc tế hoặc đánh bạc trực tuyến lừa đảo. Trong nhóm, có 9 người xuất cảnh hợp pháp, 6 người vượt biên trái phép.

15 người Việt được trao trả qua cửa khẩu Xa Mát, nhiều trường hợp làm việc trong sòng bạc online. Ảnh: BP

Lực lượng chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính bốn người về hành vi qua lại biên giới không làm thủ tục xuất nhập cảnh, một người hết thời hiệu xử phạt và một người chưa đủ 16 tuổi bị cảnh cáo.

Đáng chú ý, có ba người quê Vĩnh Long nghi là nạn nhân mua bán người. Cả ba được bạn rủ sang Campuchia tìm việc, sau đó bị đưa vào casino ở TP Ba Vét (Svay Rieng) rồi chuyển đến khu Osamach (Ordar Maenchay) và thông báo “đã bị bán”.

Hiện, Công an tỉnh Vĩnh Long đã tiếp nhận, đưa ba nạn nhân về địa phương và tiếp tục điều tra.