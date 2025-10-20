Khởi tố kẻ cầm đầu công ty đặt tại Campuchia lừa đảo hơn 1.000 người Việt Nam 20/10/2025 15:15

(PLO)- Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố tổng cộng 26 người trong đường dây lừa đảo hơn 1.000 Việt Nam, chiếm đoạt hơn 140 tỉ đồng.

Ngày 20-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố 26 người để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk, từ năm 2024, Hồ Mạnh Linh (tên thường gọi Long Hồng Kông, 26 tuổi, ngụ xã Dliê Ya) cầm đầu, câu kết cùng nhiều người thành lập Công ty Villa Group (trụ sở tại TP Bavet, tỉnh Svay Riêng, Campuchia).

Hồ Mạnh Linh cùng đồng phạm tuyển dụng hàng trăm nhân viên để tổ chức hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Nhóm người bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: TT

Hàng ngày, Linh phân công nhân viên sử dụng tài khoản ảo trên mạng xã hội (Facebook, Zalo, Telegram) chạy quảng cáo, tìm kiếm và kết bạn với nhiều người, mời gọi họ tham gia đầu tư hoặc đặt cược (tài-xỉu) trên các trang web Viva779.com, Thabet868.com, Vegas379.com, Kukbet79.com…

Để xây dựng lòng tin, ban đầu các đối tượng hướng dẫn khách hàng đặt cược rồi cho thắng cược và rút tiền về tài khoản thành công. Khi khách hàng tin tưởng, chúng tiếp tục dụ dỗ họ nạp số tiền lớn hơn để thắng cược nhiều hơn.

Khi khách hàng thực hiện thao tác rút tiền, hệ thống sẽ báo lỗi rồi nhân viên công ty đưa ra nhiều lý do khác nhau như chưa có tài khoản vip, sai mã tham chiếu hoặc tài khoản bị đưa vào danh sách đen để yêu cầu người chơi phải nộp phí 10%-20% số tiền muốn rút.

Các nghi phạm dụ dỗ nạn nhân nạp thêm tiền nhiều lần mà vẫn không thể rút được tiền gốc và tiền thắng cược. Bằng cách này, các nghi phạm đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà khách hàng đã nạp vào.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk xác định, từ tháng 10-2024 đến nay, nhóm của Linh đã lừa đảo và chiếm đoạt hơn 140 tỉ đồng của hơn 1.000 dân trên cả nước.

Ngoài 26 bị can trên, Công an tỉnh Đắk Lắk kêu gọi tất cả các cá nhân có liên quan, từng tham gia vào hoạt động của đường dây này sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.