Người đàn ông giả mồ côi để giăng bẫy lừa tình, lừa tiền 10 phụ nữ

Ngày 5-3, TAND TP Hà Nội xét xử và tuyên phạt bị cáo Tống Anh San (SN 1979, ở Hà Đông, Hà Nội) 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị hại trong vụ án là 10 người phụ nữ bị San lừa tình, tiền.

Bị cáo lừa tình, lừa tiền 10 người phụ nữ

Giả làm trẻ mồ côi

Theo hồ sơ vụ án, sau khi ly hôn vợ, Tống Anh San đăng ký kết hôn với người phụ nữ hơn mình 1 tuổi vào đầu năm 2014. Chưa đầy một năm sau ngày cưới, bị cáo lên mạng xã hội kết bạn, tán tỉnh các phụ nữ vừa lừa tình vừa lừa tiền.

Trên các trang hẹn hò trên mạng xã hội, San đăng tin với nội dung “Rất vui nếu được biết em. Anh sinh năm 1979, đang làm việc ở tập đoàn.... Nếu được và em thấy phù hợp thì để lại số điện thoại, anh gọi và nhắn tin, ta nói chuyện để biết về nhau. Hi vọng có được cơ hội đến bên em…”.

Ngoài ra, căn cứ vào tuổi của những phụ nữ đăng trên tài khoản của họ, San thay đổi năm sinh của mình để dễ dàng tiếp cận.

Khi gặp gỡ nói chuyện, San nói dối là chưa kết hôn, đang làm ở một tập đoàn, nhà ở Nghi Tàm (quận Tây Hồ, TP Hà Nội), San kinh doanh nhận lắp đặt điện, điện lạnh, có công ty kinh doanh điện tử.

Để cho chị em thương cảm hoàn cảnh của mình, San còn nói bản thân chỉ là con nuôi, bị bố mẹ đẻ bỏ rơi từ nhỏ, gia đình bố mẹ hiện tại ở Thanh Hóa là gia đình bố mẹ nuôi; từ nhỏ phấn đấu học hành, đi làm hỗ trợ nuôi các anh chị nên tuy nhiều tuổi vẫn chưa lập gia đình, mong muốn làm quen tìm hiểu nghiêm túc để nhanh chóng lập gia đình.

Đối với những phụ nữ bỏ chồng, chồng chết, đang nuôi con, San nói bản thân là trẻ mồ côi nên rất quý trẻ; bố mẹ của San rất ủng hộ San lấy vợ, nếu đồng ý thì đưa các con riêng của họ về quê Thanh Hóa để ông bà nuôi hộ, cho hai vợ chồng trẻ có điều kiện làm ăn tại Hà Nội.

Hết tiền lấy cớ chia tay

Nhờ những chiêu bài trên, San đã lấy lòng, khiến những người phụ nữ mới quen nhanh chóng nảy sinh tình cảm nam nữ với San và đồng ý quan hệ.

Sau đó, San nói dối công ty của San đang có lô hàng điện tử nhập về bị lực lượng Hải quan cửa khẩu thu giữ ở Đà Nẵng, cần tiền để lấy lô hàng ra. San hỏi vay tiền của các bị hại hoặc nhờ bị hại đi vay lãi hộ.

Ngoài ra, San còn nói dối có thể nhờ người xin chuyển công tác cho bị hại từ tỉnh khác về Hà Nội, để sau khi lập gia đình, hai người không ở xa nhau.

Do tin tưởng San, nhiều phụ nữ đã đưa tiền mặt hoặc vay mượn của người khác để đưa cho San. San lấy lý do không biết dùng thẻ ngân hàng, không có số tài khoản để họ đưa tiền mặt. Do đang quan hệ tình cảm với San nên các bị hại đều không yêu cầu San phải viết giấy tờ gì.

Khi thấy bị hại không thể đáp ứng đưa tiền cho mình được nữa, San lấy lý do gặp khó khăn để chia tay, trốn tránh việc trả tiền.

Bằng thủ đoạn nêu trên từ tháng 6-2015 đến tháng 4-2020, San đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt của 10 người phụ nữ tổng số tiền hơn 2 tỉ đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo San thừa nhận hành vi phạm tội và xin được tha thứ. Về phía các bị hại, họ cho biết đã chịu tổn thất tinh thần và vật chất nặng nề và đề nghị tòa xét xử đúng người, đúng tội.

Bố của bị cáo San cho biết gia đình đã vay mượn khắp nơi để có số tiền hơn 1 tỉ đồng bồi thường cho các bị hại. Ông cũng xin lỗi các bị hại và mong họ “thông cảm để cho San có cơ hội sớm trở về.

BÙI TRANG