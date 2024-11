Tuyên án vụ đánh gãy chân ông thợ hồ 22/11/2024 18:29

Sau khi nghị án kéo dài từ ngày 18-11, chiều 22-11, TAND huyện Củ Chi (TP.HCM) đã tuyên án vụ “đánh gãy chân ông thợ hồ” đối với các bị cáo Huỳnh Tấn Trung, Huỳnh Văn Thanh (cha ruột Trung, trong quá trình tố tụng đã mất), Huỳnh Văn Khướu và Lê Duy An.

Các bị cáo này cùng bị truy tố về tội cố ý gây thương tích theo điểm c khoản 3 Điều 134 BLHS 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: YC

Cả 3 bị cáo đều phải chịu trách nhiệm như nhau

HĐXX nhận định trong vụ án này, mặc dù các bị cáo không có sự bàn bạc trước về việc gây thương tích cho ông Châu, tuy nhiên, sự việc gây thương tích cho ông Châu được các bị cáo thực hiện một cách liên tục, nối tiếp nhau, thậm chí cùng lúc, thể hiện sự tiếp nhận ý chí của nhau.

Hành vi của bị cáo này tạo điều kiện cho bị cáo khác thực hiện hành vi tiếp theo. Do vậy, các bị cáo được xác định là đồng phạm của nhau và phải chịu trách nhiệm chung đối với hậu quả gây ra cho ông Châu. Việc xác định vết thương nào của ông Châu do bị cáo nào trực tiếp gây ra chỉ có ý nghĩa trong việc phân hóa vai trò và hình phạt đối với từng bị cáo.

HĐXX cho rằng kết luận giám định thì phần chân trái của ông Châu chỉ có 1 vết “do vật sắc, vật sắc nhọn, vật có cạnh sắc tác động gây ra" vết này tỉ lệ thương tích 2%. Quan sát tại hình số 5 của bản ảnh thương tích vết thương này kéo từ điểm giữa đầu gối hướng chếch sang phía phải đầu gối ông Châu, phù hợp với tư thế đứng của ông Châu và tư thế chém của bị cáo Trung đã được ông Châu và người làm chứng là ông Huỳnh Văn Dũng, Huỳnh Văn Sĩ mô tả.

Tại các phiên tòa trước đó, 4 người làm chứng cũng xác định có thấy vết rách quần của ông Châu ở phần đầu gối, máu chảy ra từ phần đầu gối. Ngoài ra, lời khai của bị hại, nhân chứng xác định bị cáo Trung dùng phản chém 1 cái vào chân trái ông Châu, ngoài vết này theo giám định không còn vết nào khác ở chân trái ông Châu do vật sắc, vật sắc nhọn, vật có cạnh sắt gây ra.

Đối chiếu lời khai của người làm chứng với kết quả giám định pháp y, có căn cứ để xác định rằng các vết thương còn lại do Khướu, An và Thanh cùng gây ra nhưng không xác định được cụ thể ai là người trực tiếp gây ra vết thương nào nên cả 3 bị cáo đều phải chịu trách nhiệm như nhau.

Về tình tiết tăng nặng, sau khi xô xát trước cổng nhà bị cáo Thanh, ông Châu đã chạy vào nhà ông Dũng để trốn, nhận thấy sự việc lắng xuống, một lúc sau ông Châu mới ra đống cát tìm mắt kính.

Tuy nhiên, khi thấy ông Châu ra đống cát tìm mắt kính, bị cáo Trung đã lén chạy từ phía sau dùng hung khí tấn công ông Châu. Khi thấy ông Châu bị Trung chém gục xuống, bị cáo Thanh, Khướu, An vẫn lao vào đánh bị hại ngất xỉu. Do đó, HĐXX nhận thấy hành vi của các bị cáo có tính chất côn đồ, nên cần áp dụng làm tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm d khoản 1 Điều 52 BLHS đối với các bị cáo.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, các bị cáo không thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, chối tội, không bồi thường, khắc phục hậu quả. Do đó, các bị cáo không được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 51BLHS.

Tuy nhiên, bị cáo Trung có thời gian thực hiện nghĩa vụ dân quân tự vệ, đóng góp vào việc giữ gìn an ninh tại địa phương. Các bị cáo Khướu, An là trụ cột chính trong gia đình và đang nuôi con nhỏ. Do đó, HĐXX áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo Khoản 2 Điều 51 BLHS.

Từ đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trung, Khướu và An cùng mức án 6 năm 6 tháng tù. Đình chỉ xét xử đối với bị cáo Thanh (do đã mất).

Về phần dân sự, buộc bị cáo Trung, Khướu, An liên đới bồi thường số tiền hơn 152 triệu đồng cho ông Châu. Cụ thể, bị cáo Trung, Khướu, An mỗi người bồi thường hơn 50 triệu đồng ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật.

Sau khi nghe tuyên án, ông Châu cho rằng các bị cáo quanh co chối tội, không hối cải và cũng không bồi thường cho ông. Mức án HĐXX tuyên là thấp, chưa phù hợp...nên ông sẽ kháng cáo.

VKS đề nghị từ 7 năm đến 8 năm 6 tháng tù

Trước đó, vụ án được đưa ra xét xử vào ngày 18-11 và nghị án kéo dài tới hôm nay. Tại phiên xử vào ngày 18-11, cả 3 bị cáo đều không thừa nhận hành vi phạm tội.

Tại tòa, VKS cho rằng cáo trạng truy tố 4 bị cáo là đúng người, đúng tội. VKS cũng nhận định các bị cáo không thành khẩn khai báo dù đã có nhiều lời khai của các nhân chứng trong vụ án.

Cạnh đó, theo VKS, hành vi của các bị cáo là xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng của ông Châu, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương. Các bị cáo không nhận tội cũng không bồi thường cho ông Châu nên không có tình tiết giảm nhẹ.

Từ đó, VKS đề nghị xử phạt bị cáo Trung từ 7 năm 6 tháng tù đến 8 năm 6 tháng tù, bị cáo Khướu và An cùng mức án từ 7 năm tù đến 8 năm tù. Riêng đối với bị cáo Thanh do đã chết nên VKS đề nghị đình chỉ xét xử.