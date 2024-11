Nguyên giám đốc Công ty Trung Nam hầu tòa vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản 23/11/2024 10:54

Ngày 22-11, TAND TP.HCM đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án bị cáo Nguyễn Thiềm (nguyên giám đốc Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng Trung Nam) bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lý do tòa trả hồ sơ vì người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chưa được lấy lời khai đầy đủ để giải quyết vụ án một cách toàn diện. Ngoài ra, một người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan khác chưa được cơ quan có thẩm quyền xác định đã đi xuất cảnh hay chưa nên cần xác minh làm rõ theo đúng quy định.

Bị cáo Nguyễn Thiềm tại phiên tòa. Ảnh: NC

Theo cáo trạng, dự án khu chung cư Gia Phú do Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng Trung Nam (Công ty Trung Nam) làm chủ đầu tư được cấp giấy phép xây dựng với 389 căn hộ do ông Nguyễn Thiềm làm giám đốc. Toàn bộ căn hộ đã được bán và tất cả khách hàng đã thanh toán 100% giá trị hợp đồng cho công ty.

387 căn hộ đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà. Trong đó, có 63 căn hộ được cấp giấy chứng nhận đứng tên Công ty Trung Nam. Tuy nhiên, công ty chỉ tiến hành sang tên cho một số khách hàng. Ông Thiềm đem 18 căn thế chấp ngân hàng vay 9 tỉ đồng, 10 căn bán cho ông Hồ Tú (là bị hại trong vụ án) với giá 2,5 tỉ đồng.

Với vai trò giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Trung Nam, ông Thiềm biết rõ các căn hộ đã được công ty bán, lấy tiền, bàn giao cho các hộ dân trước đó. Tuy nhiên, ông Thiềm đã gian dối trong quá trình lập hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đứng tên công ty. Sau đó, ông Thiềm đem thế chấp và bán cho người khác để lấy tiền. Đó là hành vi vi phạm pháp luật, nguy hiểm cho xã hội.

Trong vụ án này, bị can Trịnh Minh Thanh, chủ đầu tư của nhiều công ty bất động sản, được xác định là chủ mưu. Tuy nhiên, bị can đã chết trong quá trình điều tra nên cơ quan điều tra đã đình chỉ điều tra và không xem xét xử lý hình sự đối với bị can này.