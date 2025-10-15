Công ty sản xuất thịt bò giả từng được vinh danh thương hiệu uy tín quốc gia 15/10/2025 11:48

(PLO)- Công ty Cổ phần Thực phẩm Hida, đơn vị sản xuất thịt bò giả vừa bị Công an Hà Nội phát hiện từng được vinh danh thương hiệu uy tín quốc gia cách đây 2 tháng.

Liên quan đến vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm (thịt bò giả) xảy ra tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Hida (Công ty Hida - xã Hoài Đức, TP Hà Nội), theo tìm hiểu của PV, Công ty Hida từng được vinh danh Top 10 thương hiệu uy tín quốc gia 2025.

Nguyễn Thị Phương Thảo tại thời điểm nhận vinh danh. Ảnh chụp màn hình



Thông tin này được công khai trên nhiều phương tiện truyền thông. Sự kiện diễn ra tháng 8-2025 do Diễn đàn phát triển thương hiệu uy tín quốc gia tổ chức. Công ty cổ phần Thực phẩm Hida (HidaFoods) đã được xướng tên trong danh sách 10 thương hiệu tiêu biểu, đại diện cho các doanh nghiệp có đóng góp tích cực trong lĩnh vực sản xuất, dịch vụ và phát triển cộng đồng.

Cũng theo các thông tin công khai này, trong đợt xét danh hiệu năm 2025, hội đồng đánh giá dựa trên ba tiêu chí then chốt là: Chất lượng sản phẩm dịch vụ; tận tâm phục vụ người tiêu dùng; đóng góp cho cộng đồng và trách nhiệm xã hội doanh nghiệp.

"HidaFoods đã xuất sắc vượt qua hàng trăm đề cử để góp mặt trong Top 10 thương hiệu uy tín quốc gia 2025 nhờ chuỗi giá trị khép kín từ nhà máy chế biến, công nghệ bảo quản hiện đại đến hệ thống phân phối rộng khắp và dịch vụ hậu mãi tận tâm", thông tin nêu.

Đáng chú ý, tại lễ trao giải, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Tổng Giám đốc HidaFoods khi đó đã nhấn mạnh: “Giải thưởng không chỉ là niềm vinh dự, mà còn là động lực để HidaFoods tiếp tục khẳng định vị thế thương hiệu uy tín, vững mạnh; cam kết mang đến những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất, đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của cộng đồng và xã hội”.

Ảnh chụp màn hình.

Tuy nhiên, chỉ sau 2 tháng nhận giải thưởng thương hiệu uy tín quốc gia, bà Nguyễn Thị Phương Thảo cùng đồng phạm đã bị Công an TP Hà Nội và lực lượng quản lý thị trường phát hiện vi phạm.

Ngày 14-10, Đại tá Chu An Thanh - Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội - cho biết qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện một ổ nhóm có dấu hiệu sản xuất, buôn bán thịt bò giả nên phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường kiểm tra nhà máy của Công ty Hida.

Lợi dụng tâm lý ưa chuộng thịt bò có vân mỡ cao cấp, đặc biệt là loại Wagyu kiểu Nhật, các đối tượng đã móc nối sản xuất hàng giả. Ảnh: CAHN

Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang nhân viên đang bơm tinh chất “biến hóa” thịt trâu thành thịt bò mang nhãn hiệu Hidasan.

Cơ quan công an xác định Nguyễn Thị Phương Thảo (Tổng Giám đốc Công ty Hida) đã cấu kết với Trần Hoàng Phước (Giám đốc Công ty SK Foods Việt Nam) để sản xuất thịt bò giả.

Thảo mua thịt trâu kém chất lượng nhập từ Ấn Độ với giá khoảng 120.000 đồng/kg, sau đó bơm tinh chất tạo vân mỡ, đóng gói và gắn nhãn mác là thịt bò Wagyu cao cấp, bán ra thị trường với giá 400.000–600.000 đồng/kg.

Các bị can trong vụ án.

Từ tháng 5-2024 đến khi bị phát hiện, nhóm này đã sản xuất và tiêu thụ khoảng 14 tấn thịt trâu giả thịt bò tại Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang và TP.HCM.

Tang vật của vụ án. Ảnh: CAHN