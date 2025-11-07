Ông Doãn Trường Quang làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh UBND TP.HCM 07/11/2025 21:22

(PLO)- Hội Cựu chiến binh UBND TP.HCM tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030, đề ra 10 chỉ tiêu, 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Chiều 7-11, Hội Cựu chiến binh UBND TP.HCM tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Hội Cựu chiến binh UBND TP.HCM được thành lập vào ngày 24-5-2025. Sau khi thành lập, Hội đã tập trung tham mưu xây dựng, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy; tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP.HCM về việc thành lập, củng cố, duy trì hoạt động của cựu chiến binh cơ sở,…

Từ ngày 15-10, Hội Cựu chiến binh UBND TP.HCM chuyển thành Hội Cựu chiến binh cơ sở, trực thuộc Hội Cựu chiến binh TP.HCM.

Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến binh UBND TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: QUANG VINH

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Hội Cựu chiến binh UBND TP.HCM đề ra 10 chỉ tiêu chủ yếu. Để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, Hội tập trung thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm về chính trị và một nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại Đại hội, ông Huỳnh Tân Định, Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy UBND TP.HCM, ghi nhận trong thời gian qua Hội đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, xây dựng quy chế, nền nếp hoạt động ổn định, hiệu quả, phát huy tinh thần “Trung thành – Đoàn kết – Gương mẫu – Đổi mới”.

Hội gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, tham mưu tích cực cho Đảng ủy UBND TP trong công tác xây dựng Đảng, bảo vệ chính quyền, tổ chức nhiều phong trào thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

Đảng ủy UBND TP.HCM cũng biểu dương Hội Cựu chiến binh là tổ chức chính trị – xã hội mẫu mực, đoàn kết, kỷ luật, là điểm tựa tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP.

Ông Huỳnh Tân Định, Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy UBND TP.HCM, phát biểu tại Đại hội. Ảnh: QUANG VINH

Trước yêu cầu phát triển mới khi TP.HCM triển khai mô hình chính quyền hai cấp, chuyển đổi số mạnh mẽ, ông Huỳnh Tân Định đề nghị Hội tiếp tục đổi mới tư duy, phát huy bản lĩnh và truyền thống anh hùng của người lính Cụ Hồ.

Ông đề nghị Hội Cựu chiến binh tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” – trung thành, kỷ luật, gương mẫu, trách nhiệm; tham mưu tích cực trong xây dựng Đảng, đấu tranh phòng chống suy thoái; phối hợp Đoàn Thanh niên trong giáo dục truyền thống; đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng mô hình “Hội Cựu chiến binh điện tử” ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành.

Ông Huỳnh Tân Định tin tưởng rằng với truyền thống kiên cường, trí tuệ và tinh thần gương mẫu, Hội Cựu chiến binh UBND TP.HCM sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, trở thành tập thể tiêu biểu trong hệ thống Hội Cựu chiến binh TP.HCM.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra Hội Cựu chiến binh UBND TP.HCM khóa I ra mắt đại hội. Ảnh: QUANG VINH

Tại Đại hội đã công bố quyết định của Hội Cựu chiến binh TP.HCM về chỉ định nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra Hội Cựu chiến binh UBND TP.HCM khóa I nhiệm kỳ 2025 - 2030; đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Cựu chiến binh TP.

Trong đó, ông Doãn Trường Quang được chỉ định làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh UBND TP.HCM khóa I nhiệm kỳ 2025 - 2030.