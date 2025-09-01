'Ngôi nhà chung' dành cho cựu chiến binh về xem diễu binh 2-9 tại Hà Nội

Ngôi nhà nhỏ thành mái ấm của người lính già
Nằm trong con ngõ nhỏ trên phố Hào Nam (Ba Đình, Hà Nội), căn nhà của anh Trần Trung Kiên những ngày này rộn ràng bởi sự hiện diện của nhiều cựu chiến binh đến từ khắp các tỉnh, thành. Những người lính năm xưa được chào đón đến đây ăn ở, nghỉ ngơi hoàn toàn miễn phí.
Sinh ra trong gia đình có truyền thống quân nhân, bản thân từng tham gia quân ngũ, anh Kiên hiểu phần nào sự vất vả, gian khổ của người lính. “Khi thấy các bác cựu chiến binh từ xa về Hà Nội mà không có chỗ ở, tôi quyết định mở cửa nhà chào đón, lo chỗ ăn ở và hỗ trợ di chuyển” - anh chia sẻ.
Trước đây, căn nhà này từng được anh Kiên sử dụng làm chỗ ở miễn phí cho các gia đình có con điều trị ung thư tại Hà Nội. Dịp lễ lớn, khi còn phòng trống, anh cùng bạn bè tiếp tục dành nơi này để đón các cựu chiến binh. Không chỉ có chỗ ăn ở miễn phí, anh Kiên còn chuẩn bị quà tặng là mũ, tất, áo quần quân đội như lời tri ân tới các thế hệ đi trước.
“Khi tiếp đón các bác, tôi thấy lại hình bóng người cha - một cựu chiến binh đã mất của mình” - anh Kiên xúc động nói.
Người trẻ hết lòng tri ân, lan tỏa nghĩa cử đẹp
Đồng hành với anh Kiên còn có những thành viên trong nhóm thiện nguyện. Chị Trần Thị Hồng cho biết mỗi ngày chị đến sớm để dọn dẹp, chuẩn bị bữa ăn cho các bác. Thực đơn được chế biến thanh đạm, thay đổi theo ngày để phù hợp với sức khỏe người cao tuổi.
Cùng chung tấm lòng, chị Dương Thị Ngọc Anh (Gia Lâm, Hà Nội) đã chủ động tham gia khi biết hoạt động ý nghĩa này. “Tôi coi đây như một lời cảm ơn gửi đến thế hệ cha ông. Nếu không có sự hy sinh của họ, chúng ta sẽ không có được ngày hôm nay”- chị bày tỏ.
Về kinh phí thực hiện dự án miễn phí nhà ở, ăn uống cho cựu chiến binh, anh Kiên cho biết nhóm không kêu gọi cũng không nhận tiền mà chỉ nhận thực phẩm, đồ dùng thiết yếu từ những người quen, bạn bè và những người biết đến qua các trang mạng xã hội.
Đặc biệt, trong suốt thời gian ở Hà Nội, các cựu chiến binh không chỉ có nơi nghỉ ngơi mà còn được nhóm thiện nguyện đưa đi tham quan Nhà tù Hỏa Lò, dạo phố cổ, thăm bảo tàng hay xem phim về đề tài chiến tranh sau lễ diễu binh.
Cựu chiến binh Đặng Thanh Bình (70 tuổi, Nha Trang) chia sẻ: “Với người từng tham gia chiến đấu, vũ khí hay khí tài không còn xa lạ. Nhưng được tận mắt chứng kiến đoàn quân diễu binh vẫn mang lại niềm tự hào và ký ức hào hùng”.
Còn với cựu chiến binh Nguyễn Cảnh Hóa (Thanh Chương, Nghệ An) lại xúc động khi được thế hệ trẻ xin chụp ảnh cùng, trân trọng những tấm huân chương trên ngực áo. “Điều đó thể hiện tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc và niềm tin đất nước sẽ ngày càng phát triển”- ông nói.
Từ nghĩa cử mở cửa nhà riêng đón cựu chiến binh, anh Trần Trung Kiên và nhóm thiện nguyện đã truyền đi một thông điệp mạnh mẽ: thế hệ hôm nay không quên công lao của thế hệ đi trước. Trong không khí hào hùng của lễ kỷ niệm A80, hành động ấy như một minh chứng sinh động cho truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, góp phần nối dài mạch ký ức tự hào dân tộc từ cha ông đến con cháu.