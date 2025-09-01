'Ngôi nhà chung' dành cho cựu chiến binh về xem diễu binh 2-9 tại Hà Nội 01/09/2025 12:37

(PLO)- Trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, căn nhà của một nhóm bạn trẻ ở Hà Nội đã trở thành điểm dừng chân ấm áp cho nhiều cựu chiến binh từ khắp nơi về Thủ đô tham dự lễ diễu binh, diễu hành.

Ngôi nhà nhỏ thành mái ấm của người lính già

Nằm trong con ngõ nhỏ trên phố Hào Nam (Ba Đình, Hà Nội), căn nhà của anh Trần Trung Kiên những ngày này rộn ràng bởi sự hiện diện của nhiều cựu chiến binh đến từ khắp các tỉnh, thành. Những người lính năm xưa được chào đón đến đây ăn ở, nghỉ ngơi hoàn toàn miễn phí.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống quân nhân, bản thân từng tham gia quân ngũ, anh Kiên hiểu phần nào sự vất vả, gian khổ của người lính. “Khi thấy các bác cựu chiến binh từ xa về Hà Nội mà không có chỗ ở, tôi quyết định mở cửa nhà chào đón, lo chỗ ăn ở và hỗ trợ di chuyển” - anh chia sẻ.

Anh Trần Trung Kiên cùng bạn bè đón các cựu chiến binh đến với căn nhà của mình.

Trước đây, căn nhà này từng được anh Kiên sử dụng làm chỗ ở miễn phí cho các gia đình có con điều trị ung thư tại Hà Nội. Dịp lễ lớn, khi còn phòng trống, anh cùng bạn bè tiếp tục dành nơi này để đón các cựu chiến binh. Không chỉ có chỗ ăn ở miễn phí, anh Kiên còn chuẩn bị quà tặng là mũ, tất, áo quần quân đội như lời tri ân tới các thế hệ đi trước.

“Khi tiếp đón các bác, tôi thấy lại hình bóng người cha - một cựu chiến binh đã mất của mình” - anh Kiên xúc động nói.

Anh Kiên cùng bạn bè nhận thực phẩm từ siêu thị giao đến và bắt tay vào sơ chế cho bữa ăn mỗi ngày của các cựu chiến binh.

Người trẻ hết lòng tri ân, lan tỏa nghĩa cử đẹp

Đồng hành với anh Kiên còn có những thành viên trong nhóm thiện nguyện. Chị Trần Thị Hồng cho biết mỗi ngày chị đến sớm để dọn dẹp, chuẩn bị bữa ăn cho các bác. Thực đơn được chế biến thanh đạm, thay đổi theo ngày để phù hợp với sức khỏe người cao tuổi.

Cùng chung tấm lòng, chị Dương Thị Ngọc Anh (Gia Lâm, Hà Nội) đã chủ động tham gia khi biết hoạt động ý nghĩa này. “Tôi coi đây như một lời cảm ơn gửi đến thế hệ cha ông. Nếu không có sự hy sinh của họ, chúng ta sẽ không có được ngày hôm nay”- chị bày tỏ.

Trong sáng 1-9, nhiều cựu chiến binh tìm đến căn nhà mỗi lúc một đông hơn.

Về kinh phí thực hiện dự án miễn phí nhà ở, ăn uống cho cựu chiến binh, anh Kiên cho biết nhóm không kêu gọi cũng không nhận tiền mà chỉ nhận thực phẩm, đồ dùng thiết yếu từ những người quen, bạn bè và những người biết đến qua các trang mạng xã hội.

Đặc biệt, trong suốt thời gian ở Hà Nội, các cựu chiến binh không chỉ có nơi nghỉ ngơi mà còn được nhóm thiện nguyện đưa đi tham quan Nhà tù Hỏa Lò, dạo phố cổ, thăm bảo tàng hay xem phim về đề tài chiến tranh sau lễ diễu binh.

Cựu chiến binh Đặng Thanh Bình (70 tuổi, Nha Trang) chia sẻ: “Với người từng tham gia chiến đấu, vũ khí hay khí tài không còn xa lạ. Nhưng được tận mắt chứng kiến đoàn quân diễu binh vẫn mang lại niềm tự hào và ký ức hào hùng”.

Cựu chiến binh Đặng Thanh Bình (70 tuổi, Nha Trang)

Còn với cựu chiến binh Nguyễn Cảnh Hóa (Thanh Chương, Nghệ An) lại xúc động khi được thế hệ trẻ xin chụp ảnh cùng, trân trọng những tấm huân chương trên ngực áo. “Điều đó thể hiện tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc và niềm tin đất nước sẽ ngày càng phát triển”- ông nói.

Cựu chiến binh Phan Bá Nông (84 tuổi, quê Hà Tĩnh, hiện sống ở Hải Phòng) bồi hồi nhớ lại đồng đội đã ngã xuống khi trở lại Thủ đô trong dịp trọng đại.

Từ nghĩa cử mở cửa nhà riêng đón cựu chiến binh, anh Trần Trung Kiên và nhóm thiện nguyện đã truyền đi một thông điệp mạnh mẽ: thế hệ hôm nay không quên công lao của thế hệ đi trước. Trong không khí hào hùng của lễ kỷ niệm A80, hành động ấy như một minh chứng sinh động cho truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, góp phần nối dài mạch ký ức tự hào dân tộc từ cha ông đến con cháu.

Cựu chiến binh Đặng Thanh Bình chăm chút cho bộ quân phục trước giờ đi xem diễu binh.

Mỗi căn phòng trong ngôi nhà được bố trí giường tầng, đảm bảo các tiện nghi cơ bản phục vụ các cựu chiến binh.

Cựu chiến binh Nguyễn Cảnh Hóa (quê Nghệ An) xúc động khi được thế hệ trẻ xin chụp ảnh cùng, trân trọng những tấm huân chương trên ngực áo.

Các cựu chiến binh cùng nhau hát vang những bài ca về người lính.

Đây là dịp những người lính năm xưa gặp lại đồng đội, đồng chí và chứng kiến sự thay đổi của đất nước trong thời bình.

Cựu chiến binh Trần Ngọc Mai (bên trái, 75 tuổi, quê Lạng Sơn) trò chuyện với cựu chiến binh Nguyễn Thị Thanh (72 tuổi) khi vừa đến với "ngôi nhà chung".