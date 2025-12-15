Trường Giang trở lại đường đua phim Tết 15/12/2025 18:09

(PLO)- Trường Giang trở lại màn ảnh rộng với ' Nhà ba tôi một phòng' trong vai trò đạo diễn, diễn viên và nhà sản xuất, kể câu chuyện cha con đầy cảm xúc trong dịp Tết.

Sau thời gian vắng bóng, Trường Giang bất ngờ trở lại màn ảnh rộng với “Nhà Ba Tôi Một Phòng”, mang đến hình ảnh ấn tượng của người cha miền Trung với làn da rám nắng và gương mặt khắc khổ đúng chất lao động.

Ánh mắt tràn đầy yêu thương dành cho cô con gái cũng nhanh chóng hé lộ mối quan hệ gắn bó giữa hai cha con, khiến khán giả liên tưởng đến hình tượng Mười Khó.

Trước khi tạm vắng mặt trên thị trường điện ảnh, Trường Giang đã để lại nhiều dấu ấn với các tác phẩm “đốt cháy” phòng vé như 49 Ngày, Taxi, Em Tên Gì?, Siêu Sao Siêu Ngố… và được khán giả xem như bảo chứng doanh thu cho phim hài giải trí.

Lần trở lại này, anh không chỉ phát huy vai hài sở trường mà còn khai thác câu chuyện gia đình đời thường, với những mâu thuẫn nhỏ nhặt và khác biệt giữa hai thế hệ. Đây là điều mà nhiều gia đình Việt dễ nhận ra chính mình.

Phim được dự kiến khởi chiếu từ Mùng 1 Tết 2026 trên toàn quốc. Ảnh: BTC

Đặc biệt, đây là dự án đầu tiên Trường Giang đảm nhận cùng lúc ba vai trò: Đạo diễn, nhà sản xuất và diễn viên.

Phim kể câu chuyện cha - con trong bối cảnh hiện đại, với căn nhà nhỏ giữa thành phố đông đúc tạo nên loạt tình huống dở khóc dở cười, đồng thời phơi bày những khác biệt về khoảng cách thế hệ.

Cô con gái theo đuổi giấc mơ thời trang, còn người cha giữ gìn nghề làm mắm truyền thống, tâm huyết cả đời. Việc đưa nghề mắm lên phim không chỉ giúp câu chuyện thêm chân thực mà còn thể hiện sự trân trọng văn hóa quê nhà, một mảng màu Trường Giang nghiên cứu kỹ lưỡng.

Hình ảnh người cha do Trường Giang thủ vai đại diện cho thế hệ cũ đề cao kỷ luật, quen chịu cực, sống giản dị và dè dặt trong biểu hiện cảm xúc. Ngược lại, cô con gái đại diện cho thế hệ mới thẳng thắn, độc lập với ước mơ và kỳ vọng khác biệt.

Dự kiến, phim được khởi chiếu từ Mùng 1 Tết 2026 trên toàn quốc.