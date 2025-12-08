Hà Anh Tuấn dành doanh thu phim 'Chân trời rực rỡ' tặng 'Như chưa hề có cuộc chia ly' 08/12/2025 18:19

(PLO)- Toàn bộ phần doanh thu thuộc STORII từ phim "Chân trời rực rỡ" được chuyển cho chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly", nhằm hỗ trợ duy trì hành trình tìm kiếm và đoàn tụ của các gia đình thất lạc người thân.

Ngày 7-12, nhà sản xuất STORII Original Documentary cho biết trên fanpage về hành trình thực hiện live concert Chân trời rực rỡ và bộ phim tài liệu cùng tên.

Theo đó, dấu ấn của chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly luôn hiện diện như một mạch cảm xúc quan trọng. Đây là yếu tố góp phần hoàn thiện bức tranh về quê hương, cội nguồn và tình người mà ê kíp muốn truyền tải.

Với tinh thần trân trọng các giá trị nhân văn này, toàn bộ doanh thu bán vé phim tài liệu Chân trời rực rỡ thuộc phần của STORII Original Documentary sẽ được dành tặng cho chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly.

Toàn bộ phần doanh thu thuộc STORII từ phim được chuyển cho chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly, hỗ trợ duy trì hành trình tìm kiếm và đoàn tụ của các gia đình thất lạc người thân.

Nhà sản xuất bày tỏ mong muốn gửi một phần đóng góp nhỏ nhằm tiếp sức cho hành trình bền bỉ của chương trình và mời khán giả ra rạp theo dõi những thước phim phía sau hành trình của Như chưa hề có cuộc chia ly, phần không thể thiếu khi khắc họa khái niệm cội nguồn trong bộ phim.

Trước đó, Hà Anh Tuấn và VietVision đã hỗ trợ 5 tỉ đồng để duy trì hoạt động chương trình trong giai đoạn khó khăn.

Sau 18 năm hoạt động, Như chưa hề có cuộc chia ly đã tìm thấy gần 3.200 trường hợp thất lạc, tổ chức đoàn tụ cho 1.500 đại gia đình và phát sóng 195 chương trình truyền hình.