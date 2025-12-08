Đêm nhạc Trịnh ‘Hãy yêu nhau đi’ hướng về 2.000 hộ dân miền Trung bị bão lũ 08/12/2025 16:09

(PLO)- Đêm nhạc Trịnh Hãy yêu nhau đi quy tụ nhiều nghệ sĩ, lan tỏa tinh thần sẻ chia và kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ người dân miền Trung sớm vượt qua khó khăn.

Đêm nhạc Trịnh Hãy yêu nhau đi sẽ được tổ chức tại TP.HCM vào ngày 14-12, do gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn phối hợp cùng các đơn vị thực hiện, nhằm hướng về hơn 2.000 hộ dân miền Trung đang chịu thiệt hại bởi bão lũ.

Chương trình do đạo diễn Tấn Lộc dàn dựng, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn đảm nhiệm vai trò giám đốc âm nhạc.

Sự kiện quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Lệ Quyên, Uyên Linh, Bùi Lan Hương, Đức Tuấn, Quốc Thiên, Tấn Sơn và Nakatani Akari. Đêm nhạc hứa hẹn mang đến không gian nghệ thuật vừa mới mẻ, vừa chân phương cùng hành trình cảm xúc trọn vẹn, nơi âm nhạc nâng đỡ tâm hồn và đưa người thưởng thức trở về với những điều rất bình yên.

Ý nghĩa hơn, chương trình sẽ kêu gọi gây quỹ hỗ trợ người dân miền Trung. Tại đây, âm nhạc trở thành nhịp cầu lan tỏa tinh thần “lá lành đùm lá rách”, mỗi giai điệu, mỗi câu hát như lời sẻ chia và tiếp sức.

Di sản của Trịnh Công Sơn từ lâu đã là dòng chảy bền bỉ trong tâm hồn người Việt. Những câu hát “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng”, “Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt” vẫn được gìn giữ như lời nhắc dịu dàng về sự tử tế.

Với người trẻ, nhạc Trịnh là cánh cửa để tìm lại chính mình với những người từng đi qua nhiều giông bão, đó là ký ức và sự chữa lành. Vì vậy, Hãy yêu nhau đi tiếp tục là hành trình nối dài của một di sản nhân ái, kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai trong sự thấu cảm.

Theo bà Nguyễn Hương, đại diện ban tổ chức, đêm nhạc là cơ hội tôn vinh di sản đã nâng đỡ tâm hồn nhiều thế hệ. Bà muốn tạo ra một trải nghiệm khác biệt, nơi khán giả được kết nối với văn hóa, nghệ thuật và giá trị tinh thần Việt.

Song song đó, triển lãm ảnh của nhiếp ảnh gia Dương Minh Long sẽ đưa công chúng đến gần hơn với một Trịnh Công Sơn đời thường: Trầm lặng, giản dị và đầy yêu thương.

Đêm nhạc Hãy yêu nhau đi cũng là hành trình kết nối những tấm lòng. Ban tổ chức sẽ phối hợp chính quyền địa phương trao quà Tết cho hơn 2.000 hộ dân chịu ảnh hưởng thiên tai, gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm như lời động viên và tiếp thêm niềm tin cho bà con trước thềm năm mới.