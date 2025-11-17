Xúc động đêm nhạc tri ân GS.NSND Trung Kiên - cây đại thụ của nền thanh nhạc Việt Nam 17/11/2025 09:41

(PLO)- Đêm nghệ thuật đặc biệt Lời ca còn mãi tri ân, tôn vinh cố GS.NSND Trung Kiên đã đem lại nhiều khoảnh khắc khiến người xem xúc động.

Tối 16-11, tại Phòng Hòa nhạc Lớn, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (HVANQGVN), đã diễn ra đêm nghệ thuật đặc biệt Lời ca còn mãi tri ân, tôn vinh cố GS.NSND Trung Kiên - cây đại thụ của nền thanh nhạc Việt Nam.

Ngay từ những giây phút đầu, bó hoa và cuốn sách- một tác phẩm mang tính kinh điển trong nghiên cứu, phát triển thanh nhạc Việt Nam do GS.NSND Trung Kiên biên soạn đã được đặt lên chiếc ghế danh dự hàng đầu gửi tặng GS.NSND Trung Kiên - nơi đáng lẽ người thầy kính yêu của họ vẫn ngồi đó.

TS.NSND Quốc Hưng- Giám đốc HVANQGVN và TS.NSƯT Tân Nhàn- Trưởng Khoa Thanh nhạc, HVANQGVN mang bó hoa và cuốn sách- đặt lên chiếc ghế danh dự hàng đầu gửi tặng GS.NSND Trung Kiên.

Cạnh đó là người vợ của ông, GS.NGND Trần Thu Hà và con trai, nhạc sĩ Quốc Trung.

Trong phát biểu mở màn, TS.NSƯT Tân Nhàn, Trưởng Khoa Thanh nhạc, Tổng đạo diễn chương trình đã nhấn mạnh tầm vóc và những di sản mà GS.NSND Trung Kiên để lại, trong cả lĩnh vực biểu diễn lẫn sư phạm.

Theo TS.NSƯT Tân Nhàn, trong dòng chảy của âm nhạc Việt Nam, GS.NSND Trung Kiên là một cây đại thụ, một giọng nam cao huyền thoại của dòng nhạc cách mạng.

Giọng hát của thầy là tiếng lòng của người nghệ sĩ - chiến sĩ, là biểu tượng của niềm tin, lý tưởng và tình yêu Tổ quốc. Nhưng hơn hết, di sản lớn lao mà thầy để lại chính là những thế hệ học trò - những người nghệ sĩ hôm nay vẫn đang tiếp bước, mang tiếng hát Việt Nam bay xa.

TS.NSƯT Tân Nhàn, Trưởng Khoa Thanh nhạc, Tổng đạo diễn chương trình phát biểu mở đầu chương trình.

Với tâm huyết và tình yêu nghề, thầy đã gieo vào học trò tinh thần say mê nghệ thuật, đạo đức nghề nghiệp và nhân cách người nghệ sĩ.

Lắng nghe chia sẻ của TS.NSƯT Tân Nhàn, GS.NGND Trần Thu Hà xúc động bày tỏ: 'Tôi vẫn làm công việc của một nhà giáo mong muốn sẽ tiếp tục truyền thống của trường, sẽ giữ gìn, phát huy những giá trị, truyền thống tốt đẹp mà thầy Trung Kiên đã để lại".

Khán phòng chật kín khán giả theo dõi đêm nhạc như vỡ òa xúc động khi được nghe tiếng hát của NSND Trung Kiên cất lên ở ngay phần mở đầu chương trình, hòa giọng cùng NSND Quang Thọ và NSND Quốc Hưng trong tiết mục Chiều hải cảng (nhạc Nga).

Tiếng hát của NSND Trung Kiên cất lên ở ngay phần mở đầu chương trình, hòa giọng cùng NSND Quang Thọ và NSND Quốc Hưng.

Ba thế hệ chung một giai điệu khiến cả khán phòng lặng đi như thể từ một nơi rất xa, người nghệ sĩ tài hoa đã trở về, đứng giữa ánh đèn sân khấu, hát thêm một lần nữa cùng những học trò xuất sắc của mình.

Tiếp nối di sản nghệ thuật của GS.NSND Trung Kiên, NSND Quang Thọ và NSND Quốc Hưng đều là những tên tuổi lớn, là những người thầy cũng đã và đang đào tạo nên rất nhiều những thế hệ nghệ sĩ tài danh, góp phần to lớn trong sự phát triển của nền âm nhạc Việt Nam.

Các thế hệ cùng cất tiếng hát trong đêm nhạc tri ân.

Những học trò xuất sắc đã cùng nhau làm sống lại những tác phẩm được kế thừa từ di sản âm nhạc của GS.NSND Trung Kiên.

Ba tên tuổi lớn, ba thầy trò cùng “chung” sân khấu như lời khẳng định mạnh mẽ về sự phát triển không ngừng của nghệ thuật cũng như lĩnh vực đào tạo, giảng dạy thanh nhạc ở cái nôi đào tạo thanh nhạc đỉnh cao là HVANQGVN.

Mạch nguồn này xuyên suốt chương trình, cho thấy lớp lớp thế hệ nghệ sĩ, học trò của GS.NSND Trung Kiên hôm nay đã tiếp nối, phát triển đầy tự hào di sản âm nhạc của ông ra sao.

Trong khoảnh khắc nghẹn ngào ấy, vợ và con trai của cố GS.NSND Trung Kiên - NSND Trần Thu Hà và nhạc sĩ Quốc Trung - bước lên sân khấu, trao bó hoa tri ân và ôm cảm ơn từng nghệ sĩ tham gia chương trình.

NSND Trần Thu Hà không giấu được nước mắt đón nhận tình cảm mà các thế hệ học trò dành cho chồng mình - những tình cảm vô cùng chân thành, đẹp đẽ và ấm áp.