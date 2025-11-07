Tổ chức đêm nhạc tri ân NSND Trung Kiên 07/11/2025 20:21

(PLO)- Chương trình nghệ thuật đặc biệt Lời ca còn mãi nhằm tri ân những cống hiến to lớn của người thầy tài hoa, GS.NSND Trung Kiên.

Ngày 7-11, khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc Gia Việt Nam đã công bố Chương trình nghệ thuật đặc biệt Lời ca còn mãi.

GS.NSND Trung Kiên là giọng ca lớn của dòng nhạc Cách mạng Việt Nam. Ông sở hữu chất giọng tenor sáng, vang, hiếm có, kết hợp kỹ thuật chuẩn mực với cảm xúc và phong cách biểu diễn đĩnh đạc, sang trọng.

Ông hát bằng tâm thế người nghệ sĩ - chiến sĩ, mang đến cho ca khúc cách mạng sức sống mạnh mẽ, vừa có giá trị nghệ thuật, vừa gần gũi với công chúng.

Song song với sự nghiệp biểu diễn, GS.NSND Trung Kiên là một trong những nhà sư phạm thanh nhạc hàng đầu, đã đào tạo và dìu dắt nhiều thế hệ ca sĩ chuyên nghiệp.

Trên bục giảng, ông là người thầy mẫu mực, nghiêm cẩn nhưng gần gũi, luôn khơi dậy trong học trò niềm say mê nghệ thuật và tinh thần cầu thị.

Từ mái trường ông gắn bó, nhiều học trò đã trưởng thành, trở thành những nghệ sĩ tên tuổi, tiếp nối con đường giảng dạy và cống hiến cho nền âm nhạc Việt Nam.

GS.NSND Trung Kiên cũng là người đặt nền móng cho sự chính quy, hiện đại trong đào tạo thanh nhạc.

GS.NSND Trung Kiên

Ông trực tiếp biên soạn, chỉnh lý và chuẩn hóa hệ thống giáo trình, xây dựng chương trình đào tạo từ trung cấp, đại học đến sau đại học, góp phần đưa công tác giảng dạy thanh nhạc Việt Nam tiệm cận chuẩn quốc tế, đồng thời vẫn giữ được bản sắc, ngữ điệu tiếng Việt trong ca hát.

"Giáo trình thanh nhạc hiện nay của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam chủ yếu do thầy biên soạn. Chúng tôi vẫn luôn học theo phương pháp, quy trình mà thầy đã đặt nền tảng"- TS.NSND Quốc Hưng, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam chia sẻ.

Bên cạnh đó, ông còn là nhà nghiên cứu âm nhạc uy tín, tác giả của nhiều công trình nghiên cứu, giáo trình và tài liệu chuyên môn có giá trị, được sử dụng rộng rãi tại các cơ sở đào tạo âm nhạc trong cả nước.

Những công trình này không chỉ cung cấp kiến thức kỹ thuật mà còn đề cập sâu sắc đến biểu cảm, ngôn ngữ và đặc thù tiếng Việt trong nghệ thuật thanh nhạc, đóng góp quan trọng định hình phong cách thanh nhạc Việt Nam hiện đại.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt Lời ca còn mãi được thực hiện nhân dịp kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2025.

Lời ca còn mãi được chia làm 3 phần sẽ khái quát sự nghiệp, cống hiến của GS.NSND Trung Kiên đối với âm nhạc nước nhà và vai trò “kiến trúc sư” trong giảng dạy, đào tạo thanh nhạc của Việt Nam, đồng thời cho thấy sự tiếp nối di sản âm nhạc của người thầy, người nghệ sĩ lừng danh.