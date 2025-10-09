Ca sĩ Mỹ Tâm, NSND Quốc Hưng cùng các nghệ sĩ hỗ trợ bà con vùng lũ Thái Nguyên 09/10/2025 17:36

(PLO)- Ca sĩ Mỹ Tâm, NSND Quốc Hưng cùng dàn nghệ sĩ Em xinh 'say hi', Anh trai say hi hỗ trợ bà con vùng lũ Thái Nguyên.

Nhằm hỗ trợ bà con vùng lũ Thái Nguyên, đông đảo nghệ sĩ đã cùng chung tay bằng những hành động thiết thực nhằm giúp đỡ bà con nơi đây.

Theo đó, trên trang cá nhân, ca sĩ Mỹ Tâm tiếp tục công khai hỗ trợ 200 triệu đồng qua tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Thái Nguyên.

Mỹ Tâm hỗ trợ bà con vùng lũ Thái Nguyên

"Con không thể đến nơi giúp được gì cho bà con. Chỉ có thể chung tay chia sẻ tấm lòng mình và cầu nguyện cho mọi người được bình an, sớm ổn định. Bà con mình cố lên và hãy vững vàng nhé" - ca sĩ Mỹ Tâm viết.

Ca nương Kiều Anh cũng hỗ trợ 100 triệu đồng. Nữ nghệ sĩ nói cô và gia đình muốn góp một chút sức nhỏ tới bà con Thái Nguyên những ngày này.

"Nghĩ cảnh người già và trẻ nhỏ trong hoàn cảnh đó mà xót xa, cần lắm những vòng tay của các mạnh thường quân giúp đỡ bà con" – ca nương Kiều Anh bày tỏ.

Ca sĩ Quốc Thiên và ê-kíp thực hiện concert của anh cũng quyên góp 200 triệu đồng.

"Quốc Thiên và ê-kíp xin gửi chút yêu thương đến nhân dân tỉnh Thái Nguyên khắc phục bão lũ. Nhìn hình ảnh trắng đêm chạy lũ của bà con mà thương lắm, mong mọi người, mọi nhà bình an và thật mạnh mẽ vượt qua lúc khốn khó này" – nam ca sĩ nói.

Trong ngày 8-10, tại chương trình giao lưu "Phụ nữ Công an Nhân dân và Concert Em xinh say hi – Vạn vật đến từ em, hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ của Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tiếp nối tinh thần nhân ái, sẻ chia của các chương trình chung tay vì cộng đồng của Bộ Công An, nhà sản xuất chương trình cùng các nghệ sĩ của Anh trai say hi và Em xinh say hi đã trao tặng 1 tỉ đồng đồng hành cùng Hội Phụ Nữ Bộ Công An để triển khai hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do thiên tai bão lũ trong thời gian vừa qua.

NSX chương trình cùng các nghệ sĩ của Anh trai say hi và Em xinh say hi đã trao tặng 1 tỉ đồng đồng hành cùng Hội Phụ Nữ Bộ Công An để triển khai hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do thiên tai bão lũ trong thời gian vừa qua.

Trong tối 8-10, NSND Quốc Hưng và vợ là nghệ sĩ đàn tỳ bà Thu Quyên vận chuyển hàng cứu trợ tới Thái Nguyên.

Nghệ sĩ Thu Quyên cho biết chuyến xe chở theo nhiều nhu yếu phẩm như mì tôm, xúc xích, sữa, nước lọc, áo phao, đèn pin và hàng trăm gói bánh. Chị Quyên cho biết chỉ trong vòng 3 tiếng chuẩn bị, xe tải chở 500 thùng nước sạch và nhiều thực phẩm đã sẵn sàng lên đường.

"Tôi chỉ nghĩ mua được gì cấp thiết cho bà con chống đói trong 2 ngày thì cứ mua, cứ mang đi thật nhiều. Lúc này thứ gì cũng quý" - nghệ sĩ Thu Quyên chia sẻ.

NSND Quốc Hưng và vợ là nghệ sĩ đàn tỳ bà Thu Quyên

NSƯT Việt Anh cũng cho biết ngày 10-10 anh và một số bạn bè lên đường cứu trợ bà con Thái Nguyên. Hiện nhóm đã chuẩn bị 600 kg lương khô và 200 thùng nước. Diễn viên Quỳnh Trang cũng tất bật chuẩn bị nhu yếu phẩm cho chuyến cứu trợ.

Cập nhật đến sáng nay, 9-10, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ NN&MT), cho biết đang có khoảng gần 84.000 ngôi nhà ở miền Bắc ngập trong nước lũ. So với hơn 220.000 ngôi nhà bị ngập những ngày trước, số nhà bị ngập đến sáng nay đã giảm mạnh.

Cụ thể, Thái Nguyên có khoảng hơn 70.000 nhà, tập trung ở khu vực thành phố Thái Nguyên cũ, huyện Phú Bình cũ, thành phố Phổ Yên cũ… và một số xã, phường chưa cập nhật được tình hình.

Tại Bắc Ninh đang có hơn 11.000 ngôi nhà ở khu vực ven sông, ngoài đê chính sông Cầu, sông Thương thuộc huyện Tân Yên, Lạng Giang, Yên Thế, Hiệp Hòa cũ bị ngập.

Tại Cao Bằng chỉ còn vài chục nhà thuộc xã Cô Ba, còn tại Lạng Sơn còn khoảng 2.500 ngôi nhà tại khu vực huyện Hữu Lũng cũ bị ngập.