“Huyền tình Dạ Trạch” ra mắt, đưa huyền sử Việt vào mùa phim Tết 2026 07/02/2026 06:34

Sau hơn 8 tháng thực hiện, tối 6-2, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội (nay là cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội) chính thức ra mắt phim điện ảnh Huyền tình Dạ Trạch, tác phẩm khai thác truyền thuyết Chử Đồng Tử – Tiên Dung, góp mặt trong đường đua phim Tết Bính Ngọ 2026.

Phim có suất chiếu sớm từ ngày 6-2 và khởi chiếu toàn quốc từ ngày 10-2 (23 tháng Chạp), trùng dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ Valentine.

Huyền tình Dạ Trạch thuộc thể loại huyền sử – lãng mạn, tái hiện thiên tình sử giữa chàng trai nghèo Chử Đồng Tử và công chúa Tiên Dung, đồng thời khắc họa đời sống của cư dân Việt cổ ven sông Hồng thời Hùng Vương dựng nước.

NSND Trọng Trinh trong vai Vua Hùng. Ảnh: VIẾT THỊNH.

Bộ phim không chỉ kể câu chuyện tình yêu vượt qua rào cản thân phận mà còn phản ánh quá trình khai phá, lao động, đấu tranh sinh tồn và hình thành cộng đồng của người Việt cổ trong buổi đầu lịch sử.

Tại buổi ra mắt, đại diện nhà sản xuất cho biết, Huyền tình Dạ Trạch được thực hiện với sự tham gia của hội đồng cố vấn gồm các chuyên gia văn hóa, lịch sử và khảo cổ học nhằm bảo đảm tính chính xác trong tạo hình, bối cảnh và phong tục.

Theo đại diện Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội, quá trình sản xuất phim kéo dài với nhiều khâu nghiên cứu tư liệu, tham vấn chuyên gia, thử nghiệm phục trang, đạo cụ và không gian sống của cư dân Việt cổ, hạn chế tối đa sai lệch về mặt lịch sử.

Diễn viên Lê Trần Thanh Tâm, vai Tiên Dung (bên trái) và Nguyễn Xuân Phúc (phải) giao lưu với bạn đọc. Ảnh: VIẾT THỊNH.

Nhiều chi tiết trong phim như công cụ lao động, nhạc cụ, đồ đồng, vũ khí, hình thức cư trú ven sông, đồi gò… được xây dựng dựa trên kết quả nghiên cứu khảo cổ và tư liệu khoa học.

Đại diện hội đồng cố vấn đánh giá, bộ phim góp phần giúp công chúng, đặc biệt là giới trẻ, hình dung rõ hơn về đời sống người Việt cổ, thay vì chỉ tiếp cận qua sách vở hay hiện vật trưng bày.

Tại sự kiện, đạo diễn Tôn Văn cho biết, đây là dự án có quy mô lớn, đòi hỏi sự đầu tư nghiêm túc cả về chuyên môn lẫn cảm xúc.

GS.TSKH.NGND Vũ Minh Giang, Ủy viên Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam dành nhiều lời khen cho bộ phim và các diễn viên. Ảnh: VIẾT THỊNH.

Ê-kíp đã trải qua quá trình dài thử nghiệm, điều chỉnh và hoàn thiện để bảo đảm chất lượng nghệ thuật cũng như tinh thần của câu chuyện huyền sử.

Diễn viên Nguyễn Xuân Phúc, người đảm nhận vai Chử Đồng Tử, cho biết việc hóa thân vào một nhân vật mang ý nghĩa lịch sử – tín ngưỡng là áp lực lớn, đòi hỏi quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng và chuẩn bị nghiêm túc.

Trong khi đó, diễn viên Lê Trần Thanh Tâm (vai Tiên Dung) chia sẻ, việc tham gia bộ phim giúp cô có thêm trải nghiệm nghề nghiệp và hiểu sâu hơn về các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Khác với nhiều phim Tết thường khai thác đề tài gia đình hoặc hài – tình cảm, Huyền tình Dạ Trạch mang đến hướng tiếp cận mới khi kết hợp yếu tố huyền sử, lịch sử và lãng mạn.

Các diễn viên trình diễn trang phục trong phim và giao lưu với khán giả. Ảnh: VIẾT THỊNH.

Sự xuất hiện của bộ phim góp phần làm đa dạng thị trường điện ảnh dịp Tết, đồng thời mở ra hướng đi mới cho các dự án khai thác chất liệu truyền thống bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại.

Phim được quay tại nhiều địa điểm gắn với huyền tích Chử Đồng Tử – Tiên Dung như Chử Xá (Hà Nội), đầm Dạ Trạch (Hưng Yên) và các vùng ven sông Hồng, tạo nên không gian cổ xưa, giàu tính biểu cảm.

Tạo hình của các diễn viên trong phim. Ảnh: VIẾT THỊNH.

Theo nhà sản xuất, việc lựa chọn ra mắt phim vào dịp Tết Bính Ngọ 2026 nhằm mang đến cho khán giả một tác phẩm vừa mang tính giải trí, vừa giàu giá trị giáo dục truyền thống.

Huyền tình Dạ Trạch được kỳ vọng sẽ giúp công chúng, nhất là giới trẻ, tiếp cận lịch sử và văn hóa dân tộc theo cách trực quan, sinh động, góp phần nuôi dưỡng niềm tự hào và ý thức gìn giữ bản sắc Việt.