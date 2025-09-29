Hồi sinh dòng phim về đề tài lịch sử, chiến tranh 29/09/2025 05:54

(PLO)- Sau những thành công của phim Mưa đỏ, Địa đạo, Tử chiến trên không ,... giới chuyên môn tin rằng đã đến lúc dòng phim về đề tài lịch sử, chiến tranh được hồi sinh và là hướng đi đúng trong thời gian tới.

Phim Mưa đỏ sẽ chính thức rời rạp vào sáng ngày 29-9 sau khi thu hút 8,1 triệu khán giả ra rạp xem phim (theo công bố từ nhà phát hành) và theo số liệu của Box Office Vietnam (tính đến chiều 28-9) phim đã vượt mốc doanh thu 712 tỉ đồng sau hơn một tháng ra rạp.

Giá trị lịch sử chưa từng bị lãng quên

Ra rạp hôm 22-8, phim Mưa đỏ đã vượt mốc 700 tỉ đồng (theo Box Office Vietnam), trở thành hiện tượng chưa từng có trong lịch sử phòng vé Việt, đặc biệt là với dòng phim về đề tài lịch sử, chiến tranh vốn luôn bị xem là kén khán giả.

Trước đó, Đào, phở và piano (đạo diễn Phi Tiến Sơn) và Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối (Bùi Thạc Chuyên) cũng tạo tiếng vang không kém, tạo dấu ấn cho dòng phim về đề tài lịch sử, chiến tranh.

Không chỉ vậy, mới đây Tử chiến trên không, bộ phim lấy cảm hứng từ các vụ cướp máy bay có thật sau ngày đất nước thống nhất của đạo diễn Hàm Trần ra rạp hôm 19-9 đã đạt doanh 100 tỉ đồng cũng gây nhiều chú ý với khán giả.

Ông Hoàng Hải, Giám đốc nội dung CGV Việt Nam, đơn vị phát hành phim cho biết cách đây 2-3 năm, bản thân từng chia sẻ thị trường Việt Nam đang bội thực phim kinh dị, drama gia đình... do đó cần đa dạng hóa nội dung.

“Khi đó, các nhà phát hành như chúng tôi rất mong muốn có những phim khơi gợi lòng tự hào dân tộc - và gần đây, Địa đạo, Mưa đỏ, Tử chiến trên không đã làm được điều đó.

Điều này khiến chúng tôi cảm thấy tự hào, Việt Nam mình có thể làm được những phim có chất lượng cao như vậy và chất lượng của phim gần như tiệm cận với điện ảnh các nước khác.

Qua đó giúp các nhà làm phim thấy được định hướng mới mở rộng ra những đề tài về chiến tranh, bảo vệ quê hương đất nước” - ông Hải chia sẻ.

Có thể nói sự thành công của các tác phẩm điện ảnh này có đóng góp lớn từ thời điểm ra mắt, gắn liền với các mốc lịch sử quan trọng như 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2-9.

Sự đầu tư tỉ mỉ về bối cảnh, khí tài, cùng việc tái hiện chân thực qua sự tư vấn của nhân chứng lịch sử, đã giúp khán giả cảm nhận sâu sắc những ngày tháng chiến đấu anh hùng của thế hệ cha ông, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Theo đơn vị phát hành, phim "Mưa đỏ" thu hút 8,1 triệu khán giả ra rạp xem phim. Đây là phim về đề tài lịch sử thu hút đông khán giả đến rạp. Ảnh: ĐPCC

Như lời nhận xét của Đại tá Nguyễn Văn Hợi, Trưởng ban liên lạc Tiểu đoàn K3 Tam Đảo (hình mẫu của Tiểu đoàn K3 Tam Sơn trong phim Mưa đỏ), một trong những người trở về từ chiến trường Quảng Trị, sau khi xem phim Mưa đỏ: “Phim đã làm sống lại trong tôi 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.

Đồng đội tôi nằm ở thành cổ có lẽ cũng đang mỉm cười mãn nguyện. Không ngờ sau 50 năm, lại có thể được xem một bộ phim về cuộc chiến ấy. Chúng tôi là những người trong cuộc, mà cũng không thể cầm nổi nước mắt”.

Điểm tựa để dòng phim chiến tranh hồi sinh

Ngược trở lại dòng chảy phim Việt, có thể thấy phim về đề tài lịch sử, chiến tranh là thế mạnh của điện ảnh Việt Nam bởi lẽ đất nước đã đi qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đầy khốc liệt.

Từ nguồn tư liệu dồi dào đó loạt phim chiến tranh trước và sau năm 1975 ra đời với nhiều phim kinh điển chinh phục trái tim khán giả Việt Nam như Chị Tư Hậu (1962), Vĩ tuyến 17 ngày và đêm (1972), Cánh đồng hoang (1980), Ngã ba Đồng Lộc (1997)…

Thế nhưng từ sau những năm 2000 phim mang đề tài chiến tranh, lịch sử dù có nhiều nỗ lực như phim Đừng đốt (2009), Mùi cỏ cháy (2012) hay Những người viết huyền thoại (2013)… lại không tạo được hiệu ứng bùng nổ.

Về điều này, ông Hải cho rằng trước đây phim về đề tài lịch sử, yêu nước chủ yếu do Nhà nước đầu tư. Về sau, khi nguồn đầu tư công giảm, các đơn vị tư nhân cũng không dám thực hiện vì cho rằng đây là dòng phim tốn kém, rủi ro cao, đặc biệt trong bối cảnh thị trường điện ảnh Việt còn nhỏ sau những năm 2000.

“Tuy nhiên, theo tôi hiện nay đã là thời điểm phù hợp để các nhà sản xuất quay lại với đề tài này, khi hệ thống rạp phát triển và thói quen xem phim của khán giả ngày càng tăng” - ông Hải chia sẻ.

Nhà phê bình Tuấn Lalarme cũng nhìn nhận, thành công của Địa đạo và Mưa đỏ là sự khích lệ rất lớn dành cho những người làm phim.

“Điều quan trọng tôi nghĩ không chỉ thấy rằng đây là dòng phim “có lãi”, mà Nhà nước sẽ thấy được phim chiến tranh nếu làm đúng, sẽ khơi gợi được tình yêu đất nước, niềm tự hào và là một công cụ tuyên truyền cực kỳ tốt. Đây vẫn nên là đề tài cần có sự hợp tác tư nhân và Nhà nước. Sự hợp tác này giúp phim có đầu ra nhờ góc nhìn thương mại của tư nhân và chất liệu lịch sử nhờ sự ủng hộ của Nhà nước”- ” - nhà phê bình Tuấn Lalarme nhận định•