NSND Kim Cương, NSND Minh Vương xúc động khi được vinh danh tại lễ giỗ Tổ sân khấu 03/10/2025 22:36

Chiều tối 3-10 (12-8 âm lịch) Thành Đoàn TP.HCM tổ chức chương trình ngày Sân khấu Việt Nam, lễ giỗ tổ ngành Sân khấu năm 2025 tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM.

Các nghệ sĩ gạo cội dâng hương Tổ nghề tại Nhà văn hoá Thanh niên. Ảnh: V.H

Theo đó, lễ giỗ Tổ sân khấu được thực hiện trong không khí trang nghiêm với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, MC trong các lĩnh vực văn hóa, giải trí.

Vinh danh cống hiến của văn nghệ sĩ

Tại đây, ban tổ chức cũng đã tri ân các tiền bối là những nghệ sĩ đã có nhiều đóng góp cho sân khấu nước nhà như NSƯT Phi Điểu, NSND Kim Cương, NSND Minh Vương, NSƯT Hồng Vân, nhạc sĩ Trần Xuân Tiến và phát thanh viên Khải Hoàng.

Không chỉ giỏi nghề, tâm huyết với nghề các nghệ sĩ gạo cội này còn là những tấm gương đạo đức mẫu mực, là nguồn cảm hướng cho các thế hệ nghệ sĩ trẻ noi theo.

NSND Minh Vương cho biết đây là món quà lớn trong ngày của nghề

Chia sẻ với PV sau khi được vinh danh, NSND Minh Vương bày tỏ sự xúc động và vui mừng bởi giải thưởng này rất đáng quý bởi không ngờ đến bây giờ vẫn nhận được sự quan tâm của nhà nước.

"Trong ngày của nghề mà bản thân tôi lại được vinh danh như thế này tôi thấy xúc động lắm. Với giải thưởng này, tôi nhìn lại hành trình của bản thân vượt qua không ít khó khăn để đạt được như ngày hôm nay.

Và hôm nay được tề tựu cùng đồng nghiệp, những anh chị em thân thương thì tôi lại có thêm động lực để cố gắng giữ gìn sức khoẻ tiếp tục cống hiến cho sân khấu. Tôi may mắn là giờ vẫn còn ca tốt lắm, mong Tổ nghề cho tôi được ca hoài" – NSND Minh Vương cho hay.

NSND Kim Cương hạnh phúc khi được vinh danh trong ngày đặc biệt. Ảnh: V.H

Còn với NSND Kim Cương, chia sẻ với PLO, nữ nghệ sĩ bày tỏ niềm vui mừng và cho biết làm nhiều hoạt động cho anh em nghệ sĩ sân khấu không nghĩ có ngày mình được vinh danh như thế này.

"Điều đặc biệt nhất, hôm nay là ngày giỗ tổ, ngày hạnh phúc và nhiều niềm vui của những người làm sân khấu như tôi do đó khi được vinh danh tôi thực sự rất cảm động.

Hi vọng thế hệ chúng tôi là những nghệ sĩ đi trước đã mở đường thì thế hệ sau là những người em sẽ hoạt động năng suất hơn" – NSND Kim Cương bày tỏ.

Bên cạnh đó, NSND Kim Cương cũng tiết lộ hiện tại bản thân đã làm thêm được hai việc nữa là chăm lo sức khoẻ cho anh em văn nghệ sĩ và một chuyện đang làm được hơn một nửa là lo tang lễ cho những nghệ sĩ khó khăn.

NSƯT Phi Điểu, NSƯT Hồng Vân, nhạc sĩ Trần Xuân Tiến và phát thanh viên Khải Hoàng được vinh danh bởi những đóng góp cho nghệ thuật sân khấu, điện ảnh tại Lễ giỗ tổ sân khấu

Ngày tết để nghệ sĩ sum họp, tri ân

Theo lệ hằng năm,diễn viên Lý Hương thường cùng anh trai, diễn viên Lý Hùng tổ chức lễ giỗ Tổ tại nhà. Sau đó, nữ diễn viên cũng đã đến họp mặt và dâng hương tại giỗ Tổ sân khấu của nhà văn hoá Thanh niên.

Diễn viên Lý Hương cho biết ngày giỗ Tổ sân khấu được xem như một cái "Tết nghề" thiêng liêng của giới nghệ sĩ.

Chia sẻ với PLO, diễn viên Lý Hương cho rằng bên cạnh việc dâng hương, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn đến Tổ nghiệp đã phù hộ cho anh em nghệ sĩ có một năm làm nghề suôn sẻ, nhiều may mắn, thì đây còn là dịp để để các anh chị em nghệ sĩ cùng ôn lại chuyện nghề, chuyện đời, và lan tỏa sự gắn kết trong cộng đồng nghệ thuật.

"Mỗi lần đến đây dâng hương, tôi đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc và xúc động. Chính vì vậy, từ khi trở về nước, năm nào tôi cũng cố gắng sắp xếp thời gian để tham gia giỗ Tổ, một ngày rất có ý nghĩa đối với người làm nghề như tôi" – diễn viên Lý Hương chia sẻ.

Diễn viên Trương Ngọc Ánh dâng hương

Tham dự và dâng hương tại đây, diễn viên Trương Ngọc Ánh cũng cho biết đây là dịp để cảm ơn Tổ nghiệp và xin Tổ nghiệp phù hộ cho ngành biểu diễn ngày càng phát triển. Và đây cũng là dịp để tri ân các tiền bối, nghệ sĩ gạo cội đã đóng góp cho ngành biểu diễn nước nhà.

"Khi đến tham dự và dâng hương tôi rất xúc động, biết ơn. Từ đó tôi hứa với mình sẽ luôn cố gắng để đóng góp nhiều hơn cho nghệ thuật mình đã theo đuổi bằng những dự án sắp tới" – diễn viên Trương Ngọc Ánh bày tỏ.

Các nghệ sĩ dâng hương đến tổ nghiệp

Trước đó, vào lúc 15 giờ 30, triển lãm Thư pháp Việt toàn quốc với chủ đề “Tấm” đã khai mạc, giới thiệu hơn 100 tác phẩm của 60 nhà thư pháp, ông đồ đến từ các câu lạc bộ trên khắp cả nước, đặc biệt có 4 khách mời là các nhà thư pháp đến từ Nhật Bản.

Những tác phẩm này tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam qua các thời đại. Điểm nhấn của triển lãm là bức tranh thư pháp với tám chữ vàng "Anh hùng – Bất khuất – Trung hậu – Đảm đang" mà Bác Hồ đã dành tặng cho phụ nữ Việt Nam.

Cũng trong tối cùng ngày, chương trình nghệ thuật “Tôi yêu Tổ quốc tôi” diễn ra với sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ trẻ. Ngoài những bài hát truyền thống, các ca sĩ còn mang đến cho khán giả những ca khúc sôi động như lời chúc hạnh phúc gửi đến mọi người.