Hơn 2 tỉ đồng được đóng góp trong lễ giỗ tổ sân khấu, ủng hộ bà con vùng bão, lũ 14/09/2024 06:38

Tối 13-9 (11-8 âm lịch), Sở VH&TT TP.HCM tổ chức lễ giỗ tổ sân khấu năm 2024 và kỷ niệm lần thứ 15 Ngày sân khấu Việt Nam tại Nhà hát TP.HCM.

NSƯT Lê Thiện trò chuyện cùng NSND Kim Cương, Trịnh Kim Chi và Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM Nguyễn Thị Thanh Thúy.

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM; bà Trần Thị Diệu Thuý, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; NSND Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM; ông Ngô Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM… cùng đông đảo các nghệ sĩ.

NSND Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM phát biểu.

Phát biểu tại buổi lễ, NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy cho biết ngày 12-8 âm lịch hàng năm là ngày giỗ tổ sân khấu với ý nghĩa thiêng liêng của những người hoạt động nghệ thuật.

"Đây là ngày để các nghệ sĩ tưởng nhớ, tri ân đến các bậc tiền nhân đã sáng tạo nên loại hình nghệ thuật truyền thống độc đáo, đã góp phần làm giàu cho bản sắc văn hóa của dân tộc.

Với ý nghĩa thiêng liêng, nhân văn sâu sắc, ngày nay ngày giỗ tổ đã trở thành ngày mà các văn nghệ sĩ ở các lĩnh vực nghệ thuật khác nhau hướng về nguồn cội với tâm nguyện tri ân và không ngừng sáng tạo, phục vụ cho khán giả và cống hiến những giá trị văn hóa tốt đẹp" - NSND Thanh Thúy bày tỏ.

Trao quà cho các nghệ sĩ cao niên.

Cũng theo NSND Thanh Thúy, bên cạnh hoạt động tưởng nhớ tổ nghề và gửi tặng những phần quà mang ý nghĩa tri ân và trân trọng đến những cống hiến của các nghệ sĩ cao niên, có hoàn cảnh khó khăn, Sở VH&TT TP.HCM phối hợp với Hội Sân khấu TP tổ chức chuỗi hoạt động với tên gọi Ngày hội nghệ thuật truyền thống TP.HCM.

"Chương trình sẽ biểu diễn phục vụ công chúng, khán giả tại các Nhà hát với các vở diễn kinh điển, được yêu thích của các loại hình cải lương, hát bội, xiếc, múa rối… Chương trình diễn ra xuyên suốt từ 11 đến 18-9 như một cách báo công tổ nghề, giao lưu khán giả, làm cho ngày hội sân khấu trở nên sôi động và góp phần tôn vinh loại hình nghệ thuật dân tộc. Ban Tổ chức trong thời gian tới sẽ tổ chức thường xuyên các hoạt động trên để Ngày truyền thống sân khấu trở thành ngày hội lớn tại TP.HCM" – bà Thuý cho hay.

Trong bối cảnh nhân dân cả nước đang hướng về bà con vùng lũ miền Bắc, trong những ngày qua, Sở VH&TT TP.HCM đã giao công đoàn tổ chức vận động các đơn vị văn hoá, thể thao trực thuộc ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão Yagi.

Đồng thời, ngay tại lễ giỗ tổ sân khấu, Sở VH&TT đã tổ chức hoạt động quyên góp, nhằm sẻ chia kịp thời với những mất mát, tổn thất lớn, động viên tinh thần nhân dân các tỉnh phía Bắc.

Nhà sản xuất Anh trai say hi cùng các nghệ sĩ ủng hộ 1 tỷ đồng hỗ trợ bà con vùng bão lũ

Phim Hai Muối ủng hộ 50 triệu cho bà con vùng bão lũ

Theo đó, thay mặt Sở VH&TT, bà Thanh Thúy kêu gọi đội ngũ hoạt động trên lĩnh vực văn hoá nghệ thuật, các doanh nghiệp quan tâm, cùng chung tay để giảm bớt những khó khăn của người dân bị thiệt hại do bão lũ.

Ngay khi Sở VH&TT TP.HCM kêu gọi, đã nhận được sự ủng hộ của các đơn vị, công ty giải trí cùng các nghệ sĩ tại lễ giỗ tổ sân khấu.

Cụ thể, tập đoàn Đất Việt VAC, cùng các nghệ sĩ chương trình Anh trai say hi, Rap Việt, Hai ngày một đêm, Our song Việt Nam đã ủng hộ 1 tỷ đồng; huấn luyện viên, vận động viên thể thao TP đã ủng hộ 300 triệu đồng; đoàn phim Hai Muối đã ủng hộ 50 triệu đồng….cùng với sự đóng góp của đông đảo các văn nghệ sĩ, doanh nghiệp, đơn vị khác.

Nghệ sĩ Quyền Linh đóng góp để làm tròn số tiền.

Khi số tiền ủng hộ đạt được 1 tỉ 915 triệu đồng, nghệ sĩ Quyền Linh đã lên sân khấu đề nghị đóng thêm 5 tỉ đồng chung tay cùng Sở VH&TT TP.HCM ủng hộ bà con vùng bão lũ.

Sau đó, nhiều nghệ sĩ như NSND Kim Cương, NSƯT Lê Thiện, NSND Thoại Miêu Mỹ Uyên Trịnh Kim Chi cũng đã cùng chung tay đóng góp và tính đến 19h12’, số tiền kêu gọi quyên góp được là 2 tỉ 38 triệu đồng.

NSND Thoại Miêu ủng hộ đồng bào vùng bão lũ

NSND Mỹ Uyên cùng các nghệ sĩ ủng hộ đồng bào vùng bão lũ

Ban Tổ chức chương trình sẽ thống kê và chuyển về tài khoản của UBMT Tổ quốc Việt Nam TP.HCM để gửi về đồng bào miền Bắc. Số tiền sẽ được công khai tại Fanpage của Trung tâm tổ chức biểu diễn và điện ảnh thành phố.

Ca sĩ Isaac cùng các nghệ sĩ trong "Anh trai say hi" dâng hương lên Tổ nghiệp.