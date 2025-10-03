TP.HCM chi 623 tỉ đồng xây dựng mới Nhà văn hóa Phụ nữ TP.HCM 03/10/2025 13:07

(PLO)- Nhà văn hóa Phụ nữ TP.HCM - cơ sở 1 (phường Nhiêu Lộc, TP.HCM) được xây dựng với tổng mức đầu tư 623 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Sáng 3-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM tổ chức lễ khởi công xây dựng mới Nhà văn hóa Phụ nữ TP.HCM - cơ sở 1 trên khu đất số 188 -192-194 Lý Chánh Thắng, phường Nhiêu Lộc, TP.HCM.

Lễ khởi công xây dựng mới Nhà Văn hóa Phụ nữ TP.HCM

Đây là công trình văn hóa trọng điểm, đánh dấu mốc quan trọng trong hành trình 44 năm phát triển của Nhà Văn hóa Phụ nữ TP.HCM.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM, cho biết công trình có ý nghĩa đặc biệt.

Bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM phát biểu

"Đây là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ TP, Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, 95 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và 44 năm thành lập Nhà Văn hóa Phụ nữ TP.HCM" - bà Trúc cho hay.

Theo bà Trúc, trong suốt chặng đường 44 năm, nơi đây đã trở thành địa chỉ gắn bó với nhiều thế hệ phụ nữ.

Nhà Văn hóa đã tổ chức hàng ngàn lớp học, hoạt động giao lưu, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng sống. Không ít chị em tìm thấy niềm đam mê, con đường lập nghiệp, hay đơn giản là sự cân bằng trong cuộc sống thường ngày.

"TP.HCM hiện là địa phương duy nhất trong cả nước có Nhà Văn hóa Phụ nữ.

Do đó, công trình mới, khang trang và hiện đại hơn được kỳ vọng sẽ "nối dài những giá trị truyền thống, đồng thời mở ra một không gian mới, rộng mở, nhiều sức hút, đáp ứng kỳ vọng của hàng triệu phụ nữ và người dân TP.HCM" - bà Trúc nhấn mạnh.

Phối cảnh dự án Nhà Văn hóa Phụ nữ TP.HCM

Ông Nguyễn Văn Trường, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP cũng cho biết Nhà văn hóa Phụ nữ TP.HCM mới được thiết kế giao thoa giữa nét hiện đại, thanh lịch và sự gần gũi, thân thiện.

"Công trình đi vào hoạt động sẽ đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa và nâng cao đời sống văn hóa của nhân dân, đặc biệt là phụ nữ TP.HCM" - ông Trường nói.

Ông Nguyễn Văn Trường, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM phát biểu

Theo ông Nguyễn Văn Trường, Nhà văn hóa Phụ nữ TP.HCM là công trình dân dụng cấp II thuộc dự án nhóm B, xây dựng trên diện tích đất 2.999 m2; bao gồm 3 tầng hầm, 13 tầng nổi và tum kỹ thuật với tổng chiều cao công trình là 52m; mật độ xây dựng 60% và hệ số sử dụng đất là 7,8 lần. Tổng diện tích sàn xây dựng của dự án khoảng 28.888 m2.

Công trình được thiết kế theo hướng hiện đại, trở thành một tổ hợp đa chức năng.

Bên trong có khu hội trường - phòng họp, khối phòng học đa năng, phòng tập luyện, thư viện, câu lạc bộ, khối quản lý và nhiều khu phụ trợ.

Dự án được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước với tổng mức đầu tư hơn 623 tỉ đồng.

"Công trình không đơn thuần là một dự án kiến trúc, mà còn là biểu tượng tôn vinh, ghi nhận vai trò của phụ nữ trong xã hội hiện đại; hướng đến sứ mệnh "Vì sự bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc của phụ nữ".

Khi hoàn thành, Nhà Văn hóa Phụ nữ TP.HCM sẽ là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng.

Đây cũng là nơi phụ nữ có thể học nghề, nâng cao trình độ, tham gia các chương trình khởi nghiệp, chuyển đổi số.

Ngoài ra, công trình sẽ trở thành không gian sáng tạo nghệ thuật, văn hóa, thẩm mỹ, đồng thời là điểm đến gắn kết cộng đồng, xây dựng lối sống văn minh, nhân ái, nghĩa tình" - Ông Trường nói thêm.

Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP. Dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2027.