Kỳ tích thể thao: Ba chị em ruột xứ Huế giành huy chương vàng cùng một môn tại SEA Games 33 18/12/2025 19:03

(PLO)- Lần đầu tiên trong lịch sử thể thao khu vực, ba chị em ruột trong một gia đình ở TP Huế đã cùng bước lên bục cao nhất, mang về 3 tấm Huy chương Vàng môn vật tại một kỳ SEA Games.

​Ngày 18-12, Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế cho biết, ba chị em ruột là Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Mỹ Trang và Nguyễn Thị Mỹ Linh (TP Huế) đã xuất sắc giành trọn 3 tấm huy chương Vàng (HCV) ở các hạng cân khác nhau.

Ba chị em ruột xứ Huế cùng giành vàng.

​Tại nhà thi đấu, không khí vỡ òa khi cô em út trong gia đình là Nguyễn Thị Mỹ Linh (hạng cân 53kg) hoàn tất "bộ sưu tập" vàng cho gia đình bằng một chiến thắng thuyết phục. Trước đó, hai người chị của Linh cũng đã khẳng định vị thế thống trị của mình.

​Cụ thể, ở hạng cân 62kg, người chị cả dày dạn kinh nghiệm Nguyễn Thị Mỹ Hạnh đã thi đấu bản lĩnh, mang về tấm HCV đầu tiên. Tiếp nối thành công của chị, Nguyễn Thị Mỹ Trang (hạng cân 57kg) với kỹ thuật khéo léo đã vượt qua các đối thủ sừng sỏ để bảo vệ thành công ngôi hậu.

​Việc ba chị em ruột cùng giành HCV trong cùng một môn thi đấu tại một kỳ đại hội thể thao quốc tế là điều chưa từng có trong tiền lệ. Thành tích này không chỉ đóng góp quan trọng vào bảng tổng sắp huy chương của đoàn thể thao Việt Nam mà còn gây tiếng vang lớn với truyền thông khu vực.

​Được biết, cả ba nữ đô vật đều sinh ra và lớn lên tại làng Thủ Lễ (TP Huế) - vùng đất nổi tiếng với truyền thống vật võ lâu đời. Từ nhỏ, tình yêu với sới vật đã ngấm vào máu thịt của ba chị em, được hun đúc bởi tinh thần thượng võ của gia đình và quê hương.

​Trao đổi với PV PLO, ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế, không giấu được niềm tự hào trước thành tích đặc biệt này.

​Ông Hải nhận định: "Đây là trường hợp hy hữu và là niềm vinh dự rất lớn, không chỉ riêng cho gia đình các vận động viên mà còn của ngành thể thao TP Huế và cả nước. Việc cả ba chị em ruột cùng giành vàng là minh chứng rõ nét cho công tác đào tạo bài bản, cũng như sự kế thừa xứng đáng truyền thống đam mê vật nức tiếng của gia đình".

​Theo lãnh đạo Sở VH-TT TP Huế, chiến thắng của Mỹ Hạnh, Mỹ Trang và Mỹ Linh là câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ về sự bền bỉ, khổ luyện. Từ sân vật làng truyền thống đến đấu trường SEA Games, các cô gái "vàng" xứ Huế đã chứng minh ý chí con người có thể biến những điều không tưởng thành hiện thực.