Herbalife tiếp sức cho thành công thể thao Việt Nam 15/12/2025 15:06

(PLO)- Nhiều vận động viên hàng đầu được các chuyên gia quốc tế khuyến nghị sử dụng sản phẩm Herbalife và ghi nhận cải thiện rõ rệt về thể lực, sức bền và khả năng hồi phục sau vận động cường độ cao.

Chuyển giao tri thức, kinh nghiệm toàn cầu

Không khí tại trung tâm đào tạo của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Ủy ban Olympic Việt Nam (VOC) những ngày qua đặc biệt hơn thường nhật. Trong giai đoạn tập luyện nước rút trước ngày khởi tranh SEA Games 33, Herbalife thổi vào luồng gió mới thông qua chương trình huấn luyện dinh dưỡng thể thao do Tiến sĩ Julián Álvarez trực tiếp dẫn dắt. Ông hiện là thành viên Hội đồng cố vấn dinh dưỡng Herbalife, đồng thời là chuyên gia hàng đầu về y học thể thao và từng phụ trách công tác y tế tại đội tuyển Olympic Tây Ban Nha trong giai đoạn đầu thập niên 1990.

Trong hai ngày 15-11 và 17-11, Tiến sĩ Álvarez cùng Herbalife cập nhật kiến thức mới nhất và hướng dẫn chuyên sâu về dinh dưỡng thể thao trực tiếp cho 200 vận động viên, cán bộ thể thao và kết nối với sáu điểm cầu từ các trung tâm huấn luyện trên cả nước. Chương trình được đánh giá cao bởi tính thực tiễn và khả năng ứng dụng rộng rãi.

TS. Julián Álvarez – chuyên gia y học thể thao quốc tế, chia sẻ kiến thức về dinh dưỡng ứng dụng cho vận động viên Việt Nam.

Sau chương trình đào tạo kéo dài hai ngày, bà Lan Anh - Cán bộ y tế Đội tuyển nữ Quốc gia Việt Nam - cho biết những kiến thức bổ ích về dinh dưỡng và phục hồi thể trạng giúp ban huấn luyện lẫn các vận động viên bớt căng thẳng, tự tin hơn trước giải đấu quan trọng nhất năm.

“Hầu hết vận động viên tuân thủ nghiêm ngặt chế độ dinh dưỡng được xây dựng bởi đội ngũ bác sĩ thể thao, nhưng không phải ai cũng hiểu cơ sở khoa học phía sau. Những hướng dẫn chi tiết của chuyên gia Herbalife giúp ban huấn luyện và vận động viên nhìn nhận dinh dưỡng ở một góc độ khác - không chỉ là ăn no, ăn ngon và đủ chất, mà đó là một phần thiết yếu làm nên thành công của thể thao thành tích cao”, bà Lan Anh nói.

Theo ông, kiến thức được đúc kết từ kinh nghiệm thực tiễn ở các đội tuyển quốc gia trên thế giới nên có thể ứng dụng ngay trong quá trình chuẩn bị cho các giải đấu lớn. Việc hiểu rõ cách điều chỉnh khẩu phần ăn, cân bằng dưỡng chất và phục hồi thể trạng giúp cầu thủ chủ động hơn trong việc chăm sóc cơ thể.

Herbalife tiếp sức cho thành công vận động viên Việt

Chương trình huấn luyện chuyên sâu một lần nữa khẳng định uy tín của Herbalife trong cộng đồng thể thao Việt Nam. Không chỉ được các chuyên gia đánh giá cao, thương hiệu này còn nhận được sự ủng hộ từ chính những người trong cuộc – các vận động viên chuyên nghiệp. Nhiều thành viên trong các đội tuyển mũi nhọn như bóng đá, bơi lội, cử tạ… cho biết đã cảm nhận sự khác biệt khi kết hợp kiến thức dinh dưỡng thể thao cùng sản phẩm của Herbalife vào chế độ tập luyện hàng ngày.

“Cường độ tập luyện cao và lịch thi đấu dày khiến cơ thể đôi khi không kịp phục hồi. Kiến thức dinh dưỡng và sản phẩm của Herbalife hỗ trợ tôi và đồng đội rất nhiều trong việc bồi đắp thể lực, sức bền và duy trì phong độ thi đấu ổn định”, một cầu thủ đội tuyển U22 Việt Nam bộc bạch.

Các sản phẩm của Herbalife được minh chứng qua thực tiễn bởi các vận động viên hàng đầu.

Tương tự, một vận động viên nữ của đội tuyển điền kinh từng tham dự SEA Games cho biết cô duy trì thói quen sử dụng sản phẩm Herbalife 24 Hydrate để bù nước và điện giải sau mỗi buổi tập nặng. “Cảm giác mệt mỏi giảm rõ rệt, giúp tôi tập trung tốt hơn cho giai đoạn nước rút trước giải đấu”, cô nói.

Việc những gương mặt tiêu biểu của thể thao Việt Nam tin dùng, đồng thời chia sẻ trải nghiệm tích cực với sản phẩm giúp thương hiệu Herbalife càng đến gần hơn với người yêu thể thao nói riêng và cộng đồng yêu thích lối sống năng động nói chung. Đây cũng là minh chứng cho triết lý phát triển mà Herbalife theo đuổi - đó là kết hợp hài hòa các yếu tố gồm chế độ dinh dưỡng cân bằng và lối sống lành mạnh, năng động.

Người bạn đồng hành của thể thao Việt Nam

Tại Việt Nam, ngay khi có mặt năm 2009, thương hiệu đã hỗ trợ dinh dưỡng cho nhiều vận động viên ưu tú, giúp họ trang bị nền tảng thể lực và sức bền trước những giải đấu quan trọng. Từ năm 2012, Herbalife tiến thêm bước quan trọng trong hành trình đồng hành cùng thể thao Việt Nam khi là nhà tài trợ dinh dưỡng của Ủy ban Olympic Việt Nam (VOC) và Ủy ban Paralympic Việt Nam (VPC). Vai trò “hậu phương” càng được củng cố khi Herbalife tiếp tục trở thành nhà tài trợ chính thức của các đội tuyển bóng đá quốc gia từ năm 2021 đến nay.

Hơn một thập kỷ đồng hành, thương hiệu không chỉ mang đến nguồn sản phẩm chất lượng, mà còn đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển thể thao Việt Nam thông qua các chương trình đào tạo, tư vấn dinh dưỡng và hỗ trợ chuyên môn cho huấn luyện viên, bác sĩ và vận động viên trên cả nước.

Kim chỉ nam “đồng hành chứ không chỉ tài trợ” thể hiện rõ trong mọi hoạt động của Herbalife tại Việt Nam. Mỗi sản phẩm, mỗi buổi đào tạo, mỗi cuộc trò chuyện với vận động viên đều thể hiện tinh thần trách nhiệm và thấu hiểu sâu sắc nhu cầu. Chính điều đó tạo nên sợi dây gắn bó bền chặt giữa Herbalife và hình trình phát triển của thể thao Việt Nam.

“Từ những buổi tập hàng ngày đến giải đấu đầy thử thách, Herbalife luôn đồng hành cùng vận động viên Việt Nam. Sứ mệnh của chúng tôi là mang đến năng lượng, kiến thức và niềm cảm hứng để thể thao Việt Nam tiếp tục vươn xa, không chỉ hôm nay mà còn trong cả tương lai”, ông Vũ Văn Thắng - Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia - khẳng định.