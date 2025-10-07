Cộng đồng chung mục tiêu – Chìa khóa thay đổi thói quen sống khỏe 07/10/2025 09:00

(PLO)- Thói quen tốt hiếm khi hình thành bền vững nếu ta chỉ đi một mình. “Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam” lần 5 cho thấy sức mạnh của các cộng đồng – từ đội thi, nhóm bạn tập luyện cho tới những người được tư vấn dinh dưỡng cùng chí hướng – đã trở thành chất xúc tác giúp nhiều cá nhân bứt phá, duy trì lối sống lành mạnh.

Các nhóm thực hành lối sống năng động lành mạnh cùng nhau check-in tại chương trình.

Ngày 28-9, tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội), Báo Sức khỏe và Đời sống với sự đồng hành của Herbalife Việt Nam tổ chức Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 5. TTƯT.GS.TS. Trần Văn Thuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia dự và phát biểu chỉ đạo chương trình.

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 5 được tổ chức trong bối cảnh công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân nhận tiếp tục nhận được sự quan tâm sâu sắc, toàn diện với những định hướng chiến lược mới được ban hành trong Nghị quyết 72-NQ/TW ngày 9-9-2025 của Bộ Chính trị "Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân".

Tham dự chương trình có TTƯT.GS.TS. Trần Văn Thuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia; đại diện Herbalife Việt Nam – đơn vị đồng hành chương trình; các chuyên gia y tế; 20 đội chơi cùng đông đảo người dân Hà Nội và các tỉnh thành khác trên cả nước.

Với 5 lần tổ chức, chương trình Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của người dân hai miền Nam - Bắc. Herbalife Việt Nam - đơn vị đồng hành liên tục từ những ngày đầu - cùng Ban Tổ chức hướng tới mục tiêu khuyến khích mỗi người dân xây dựng thói quen ăn uống, vận động và chăm sóc sức khỏe bền vững, mỗi cộng đồng chính là “nguồn năng lượng” đưa kiến thức dinh dưỡng và vận động khoa học vào thói quen thường nhật.

Qua 4 lần tổ chức trước đó, chương trình đã tư vấn cho tổng cộng khoảng 4.500 người dân - con số này đã chứng minh sức lan tỏa và sự tin cậy mà cộng đồng dành cho sự kiện. Năm nay, với sự góp mặt của các chuyên gia hàng đầu, hoạt động này đã mang lại nhiều kiến thức thiết thực hơn nữa, giúp mỗi người tham dự tự tin thay đổi và duy trì lối sống lành mạnh.

Cộng đồng chung mục tiêu – động lực thay đổi thói quen

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều nghiên cứu tâm lý – hành vi trên thế giới khẳng định: con người dễ hình thành và duy trì thói quen tốt hơn khi có môi trường khuyến khích, có người đồng hành và có cộng đồng chia sẻ giá trị. Trong bối cảnh chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng và vận động, điều này càng rõ rệt.

“Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam” không chỉ là sân chơi biểu diễn mà còn là điểm khởi đầu, nơi kết nối và nuôi dưỡng những cộng đồng chung mục tiêu sống khỏe. Chính những cộng đồng ấy đã và đang giúp chuyển biến hành vi cá nhân theo hướng tích cực, bền vững – từ việc tập thể dục đều đặn tới thay đổi chế độ ăn uống cân đối.

Ông Nguyễn Thành Đạt – Giám đốc Truyền thông cấp cao Herbalife Việt Nam phát biểu tại chương trình “Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam” Lần 5.

Ông Nguyễn Thành Đạt – Giám đốc Truyền thông cấp cao Herbalife Việt Nam khẳng định: “Sức mạnh cộng đồng chính là chất xúc tác biến lời khuyên dinh dưỡng và vận động thành hành động cụ thể. Khi các cá nhân kết nối với nhau, thông điệp ‘sống khỏe, sống lành mạnh’ không chỉ lan tỏa nhanh mà còn bám rễ sâu trong thói quen hằng ngày.”

Tại “Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam” lần 5, không khó để bắt gặp những đội chơi là nhóm bạn thân, nhóm đồng nghiệp công sở hay thành viên các câu lạc bộ thể dục đã cùng nhau luyện tập nhiều tuần, thảo luận chế độ dinh dưỡng, hỗ trợ nhau tập đúng kỹ thuật để chuẩn bị cho ngày hội.

Điều đó cho thấy rõ sức mạnh của những nhóm tập luyện, nhóm chia sẻ kiến thức dinh dưỡng hay cộng đồng người có chung mục tiêu sống khỏe. Chính những hội nhóm này đã trở thành “đòn bẩy” giúp nhiều cá nhân không chỉ tiếp nhận kiến thức mà còn biến lời khuyên dinh dưỡng, vận động thành hành động hằng ngày. Nhờ đó, không ít người từ ngại ngần tham gia các hoạt động cộng đồng đã trở thành thành viên tích cực, tự xây dựng nhóm luyện tập, nhóm chia sẻ thực đơn lành mạnh, lan tỏa lối sống khỏe tới gia đình và bạn bè.

Không khí sôi nổi tại “Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 5” – Các thế hệ cùng hòa mình trong hoạt động giao lưu, lan tỏa tinh thần gắn kết và thông điệp “dinh dưỡng đúng – vận động đều – sống khỏe mỗi ngày” đến cộng đồng.

Đại diện Herbalife Việt Nam cho biết thêm: “Chúng tôi không coi ‘Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam’ là một sự kiện một ngày mà là một phần trong hành trình dài hơi - nơi doanh nghiệp, các tổ chức y tế và sức khỏe, chuyên gia và người dân cùng kết nối để khuyến khích lối sống lành mạnh. Càng nhiều cộng đồng được hình thành, hiệu ứng tích cực càng lan rộng và lâu dài”.